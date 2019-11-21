Бизнес развивается не благодаря политикам, а вопреки

Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала очередной доклад об условиях трансграничной деловой активности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Опрошенные топ-менеджеры компаний заявили, что в этом году им пришлось испытать больше давления от растущих барьеров, чем они ожидали, и в следующем году это давление продолжится. Несмотря на это, компании не намерены снижать свои инвестиции в развитие бизнеса и переориентируются на те страны и отрасли, которые дают возможность диверсифицировать операции.

Сегодня PwC выпустила очередной доклад о состоянии деловой активности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в 2019–2000 годах. Для этого она опросила более 1000 топ-менеджеров из компаний в странах, входящих в организацию Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По результатам опроса выяснилось, что представители бизнеса испытали на себе в 2019 году большее, чем они ожидали, давление со стороны растущих торговых барьеров.

Говоря о 2020 годе, представители бизнеса заявили, что сложная ситуация продолжится, при этом 25% опрошенных отметили, что больше всего проблем они ожидают при найме иностранных сотрудников, 26% — при получении или оказании трансграничных услуг, а 24% считают, что из-за торговых барьеров вырастут проблемы в передаче информации и данных, необходимых для ведения их бизнеса. Неудивительно, что самым важным изменением, которое может повлиять на их бизнес (44% опрошенных), топ-менеджеры считают сокращение тарифов и в целом разрешение американо-китайских торговых разногласий.

Несмотря на растущее давление от торговых разногласий между США и Китаем, число тех, кто позитивно оценивает перспективы роста своего бизнеса, почти не изменилось с прошлого года — 34% сейчас по сравнению с 35% в 2018 году. Достичь этого компании из стран АТЭС надеются путем роста инвестиций и их переориентирования в страны и отрасли, которые дают возможность развиваться даже в таких сложных условиях.

Прежде всего, это страны, которые меньше всего попадают под удары торговых войн, и такие инновационные отрасли, как ИИ, роботизация и повышение квалификации сотрудников.

Отвечая на вопрос, в какие страны вы намерены увеличить инвестиции, большинство опрошенных (44%), заявили про Вьетнам. На втором месте находится Австралия (39%), тогда как в прошлом году на втором месте после Вьетнама (46%) был Китай (45%). В этом году Китай, напрямую вовлеченный в торговые войны, откатился лишь на шестое место — 36% опрошенных собираются увеличить инвестиции в эту страну. В тройку лидеров этого года также вошел Сингапур (38%), тогда как в прошлом году на третьем месте по прогнозируемому росту инвестиций были США с 44%. В этом году США с 33% оказались лишь на восьмом месте. PwC отмечает, что впервые с 2015 года в тройке лидеров по росту запланированных инвестиций не оказалось США и Китая. Среди стран и территорий, инвестиционная привлекательность которых в этом году выросла по результатам опроса PwC, оказались также Таиланд и Индонезия — по 36% опрошенных намерены увеличить там свои инвестиции, а также Гонконг (31%). Негативная же динамика отмечена, помимо Китая и США, для таких стран, как Япония и Канада.

«Неопределенные условия торговли отразились на интересе участников стран АТЭС к рынкам США и Китая в опросе этого года, которые впервые с 2015 года, когда мы начали анализировать инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не попали в тройку лидеров по росту иностранных инвестиций. В то же время такие страны, как Вьетнам и Австралия, оказались в выгодном положении, так как компании начинают переосмысливать свое присутствие и внимательно следить за возросшими рисками в условиях новых торговых правил»,— отметил Боб Мориц, президент сети фирм PwC.

Говоря о сферах увеличения инвестиций, опрошенные топ-менеджеры выделили автоматизацию, искусственный интеллект и повышение квалификации/переобучение сотрудников. 36% опрошенных заявили, что в результате автоматизации они создают новые рабочие места, а сокращают — 24% опрошенных. Многие опрошенные заявили, что непосредственным результатом автоматизации стало перераспределение ролей и ответственности среди сотрудников их компаний. Отвечая на вопрос, будет ли расти или сокращаться их бюджет в ближайшие два года в области автоматизации, 51% опрошенных ответил, что вложения в автоматизацию будут расти умеренными темпами, 34% — значительными темпами, 11% — не изменятся. Отвечая на тот же вопрос об инвестициях в повышение квалификации/переобучение сотрудников, про умеренный рост бюджета заявили 53%, про существенный — 33%, не изменится — 12%.

Опрошенные также сообщили, в каких отраслях они хотели бы от властей более упорядоченного регулирования. Большинство (76%) представителей компаний из АТЭС считают, что для роста общественного доверия бизнесу необходимо активнее упорядочить регулирование в области кибербезопасности, 72% — искусственного интеллекта и его этичного использования, а 70% — охраны персональных данных.

Евгений Хвостик