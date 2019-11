Среди крупных камней Елена Стафьева о коллекциях Jacob & Co.

Нью-йоркский ювелирный бренд Jacob & Co. делает откровенную роскошь так, что она вписывается в самые разные контексты, будь то bling-bling поп-культуры или скромное обаяние новой буржуазии

Раз за разом, когда оказываешься на представлении новинок Jacob & Co., в какой-то момент неизменно возникает желание ущипнуть себя: из каждой витрины на тебя смотрят невероятного размера и невероятного качества камни — бриллианты разных оттенков, изумруды, сапфиры, рубины — отдельными солитерами, собранные в колье или сережки, и все это в таком количестве и разнообразии форм и огранок, что это просто не может быть взаправду, так просто не бывает. Однако они настоящие — более того, этот самый эффект «да так просто не бывает» и сделал славу бренда Jacob & Co. И там, в Америке, и здесь, в России.

Открыв свое первое место в манхэттенском Diamond District в 21 год, Яков Арабов начал превращение в Джейкоба Арабо, которое шло параллельно со всеми метаморфозами американской поп-культуры 1990-х, когда стремительно менялись музыкальные вкусы и весь окружавший их мир. Главной музыкой становился хип-хоп, а «чем больше, тем лучше» — главным стилистическим принципом его героев. Бухарский бэкграунд семьи и советское детство Джейкоба Арабо каким-то удивительным образом срезонировали со всем этим, и он стал самым известным американским ювелиром своего поколения. Джейкоб делал украшения и часы в стиле «да так просто не бывает» для всех самых знаменитых деятелей хип-хопа — Джей-Зи, Пафф Дэдди, 50 Cent, LL Cool J — и для не менее знаменитых деятелей прочей поп-музыки, от Элтона Джона до Мадонны. Сейчас мы бы сказали «кэмп», но тогда этот стиль был лишен всяких рефлексий такого рода и был совершенно кристальным.

За примерно четверть века, что существует Jacob & Co., изменилось все: и поп-звезды, и звезды хип-хопа, и сам стиль Джейкоба Арабо, но неизменным в нем осталось одно ключевое свойство, это видно сразу и даже издалека — это bling-bling, который совершенно не стесняется и не пытается притвориться чем-то другим. Но последние коллекции Jacob & Co. показывают, что даже такая цельная эстетика способна реагировать на веяния времени — более того, делает это вполне умело.

Одна из последних коллекций называется La Lustre, и это на самом деле несколько украшений, в которых вполне классическая идея сережек-шандельеров доведена буквальностью своей реализации до некоторого абсолюта. Серьги действительно очень похожи на хрустальные люстры, спускающиеся каскадом сверкающих деталей, только тут каждая подвеска — бриллиантовый багет, белый или желтый, и их тут много, а вот золота очень мало, поэтому массивные на вид украшения внезапно оказываются довольно легкими и закрепка практически не видна, так что в итоге идея сияющей люстры, как в каком-нибудь Колонном зале Дома Союзов, воплощается в полной мере. Если заменить Колонный зал на зал торжеств «Сафиса», то попадание в целевую аудиторию будет не менее точным, чем когда-то с хип-хоперами.

Но уже другая хитовая коллекция Джейкоба Арабо, Infinia, сделана иначе и работает тоже иначе. Идея вьющегося и никогда не кончающегося узора, замкнутого в круг,— она вполне восточная, но стилистика этих украшений — массивность, объем, яркие камни, цветовые контрасты — отчетливо напоминает о конце 1980-х, они отсылают к героиням «Династии». Это, безусловно, bling-bling — но другого рода и других стилистических возможностей. На волне новой моды на буржуазность, когда рубеж 1970-х и 1980-х стал главным фэшн-референсом следующего сезона, Infinia смотрится практически классикой. В первой версии Infinia главной огранкой была «маркиза», типичная для бриллиантов, рубинов и сапфиров, но довольно редкая для изумрудов. В этом году появилась новая Infinia, где есть в том числе украшения только с бесцветными бриллиантами огранки «багет», и тут понятная декоративность внезапно стала абстрактной и графичной. Кроме того, есть версия с белым жемчугом и кабошонами — изумрудными, рубиновыми, сапфировыми,— и она выглядит, напротив, более исторической, напоминающей великие украшения старых ювелирных домов, созданные в 1950-х.

Но даже прямота и непосредственность, с которыми у Джейкоба Арабо все всегда сверкает и переливается и без которых Jacob & Co. вообще невозможно представить, тоже способны подстраиваться под здесь и сейчас. Например, коллекция Zodiac начиналась с зодиакальных знаков, которые были инкрустированы бриллиантами. Сейчас вышла новая версия: это по-прежнему золотой шнурок (белое или розовое золото), стянутый стилизованной фигуркой Стрельца, Близнецов, Водолея и пр., только сами фигурки стали миниатюрней и теперь они без бриллиантов. Это все равно довольно броские вещи, но уже не настолько бескомпромиссные — ни с точки зрения стиля, ни с точки зрения цены.

Если смотреть на Jacob & Co. в социокультурной перспективе, то можно заметить одну принципиально важную вещь: мало кто так чутко чувствует своих клиентов и так верно следует за ними, как Джейкоб Арабо, будь то нью-йоркские звезды хип-хопа, спортивные знаменитости или московский истеблишмент. История Jacob & Co. показывает, что именно эта публика оказывается и самой лояльной. А если смотреть на Jacob & Co. в перспективе эстетической, то сказать можно вот что: мало кому удается выступать на поле кэмпа так ровно, сохраняя себя и свой стиль, что бы ни происходило вокруг.