Депутат гордумы Екатеринбурга заявил об угрозах убийством

Депутат гордумы Константин Киселев сообщил, что в его жене, теще и помощнице поступили SMS с угрозами убийством. Он и его помощница обратились в полицию, написал господин Киселев у себя на facebook.

«Прошли три звонка. Моей помощнице, теще и жене. Все три звонка с угрозами убийства, насилия и "советом" — брать детей и валить из города. Звонки с одного и того же телефона. Одним голосом. Называют имена детей. Потом пришла SMS теще о том, что нас нет в живых. Человеку за семьдесят. Потом SMS жене. Звучат слова "за храм". В фонд "Святой Екатерины" мы сразу сообщили, что их, возможно, подставляют. Помощница заявление в полицию уже по телефону сделала. Боится сильно. Не может заставить себя выйти из дома. Позвонил в полицию и я. Кроме того, семьей идем завтра подавать заявление очно», — написал депутат. По его словам, лично ему никто не звонит, а «терроризируют» только через родных и близких.

Константин Киселев с самого начала был противником строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Он принимал активное участие в майских протестах и отстаивал интересы активистов в гордуме.