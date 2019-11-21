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ПФПГ анонсировала начало застройки территории «Мориона»

На сайте «Пан Сити Групп», девелоперского направления ПФПГ, анонсировано «скорое начало продаж» первой очереди жилого квартала по адресу: ул. Стахановская, 52а. Это бывшая территория предприятия «Морион».

Еще летом ООО «Мост Сити Проект» (позже переименовано в ООО «Специализированный застройщик «Мост Сити Проект», учредитель — ООО «ПФПГ») получило разрешение на строительство многоквартирного дома по ул. Стахановской, 52а). Участок в 3,2 га с одной стороны граничит с площадкой объединения «Иолла», с другой — с ПС «Южная», с третьей — с гаражным комплексом вдоль ул. Нытвенской.

По данным мэрии, застройщик планирует построить многоквартирный дом переменной этажностью (10, 17 и 26 этажей). Запланирован один подземный этаж. Общая площадь дома — 17,5 тыс. кв. м, в нем будет 331 квартира.

19 ноября, по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «СЗ „Мост Сити Проект“» увеличило уставный капитал с 10 тыс. до 80 млн руб.

Напомним, владельцы «Мориона» (100% акций ПАО контролируется ООО «Рубикон» бизнесмена Андрея Кузяева) занимаются оптимизацией территории последние несколько лет. Действующее производство было компактно размещено в нескольких помещениях, в бывшем заводоуправлении открылся один из крупнейших в городе бизнес-парков «Морион», а в прошлом году в другом здании разместился технопарк Morion Digital.

Часть территории акционер завода планировал использовать под жилую застройку. В Перми уже были примеры, когда на промплощадке реализовывались проекты жилой застройки, например на части территории Пермской приборостроительной компании. Под жилую застройку была также куплена территория бывшего Пермского завода смазок и СОЖ.

Проект застройки на «Морионе» был представлен инвестором краевым властям еще весной 2018 года. Как сообщал „Ъ-Прикамье“, по проекту общая площадь ЖК составляла до 80 тыс. кв. м. Помимо жилья предполагалось строительство небольшого ТЦ, а также помещений для IT-кластера. Из социальных объектов проектом развития территории предусматривалось строительство детского сада.

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