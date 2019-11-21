Корпоративный спор владельцев «Лада Центр Пермь» завершен

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по иску Ивана Яковлева к ООО «Автосан-Прикамье», в котором господин Яковлев требовал представить ему протоколы собраний общества об утверждении годовых результатов, прибылях и убытках, о передаче имущества в залог, о выплате дивидендов и прочие. Дело прекращено в связи с исполнением ответчиком требований.

Напомним, ООО «Автосан-Прикамье» владеет зданием «Лада Центр Пермь». Его совладелец Иван Яковлев хотел оспорить действия своих партнеров, заявляя, что его подписи в документах были подделаны и его полномочия изменились. Его компаньон Олег Боровик пояснял, что господин Яковлев все же подписывал протоколы собраний.

«Ситуация выеденного яйца не стоила. Мы поговорили, он отозвал иск. Если ему что-то не нравится — предложили выкупить его долю. Сейчас ведем переговоры»,— пояснил „Ъ-Прикамье“ Олег Боровик.