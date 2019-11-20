Владимир Путин усомнился в действиях Владимира Зеленского

За три недели до личной встречи в Париже президент России Владимир Путин усомнился в способности украинского лидера Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе. По мнению российского президента, его украинский коллега — симпатичный человек, который искренне хочет изменить к лучшему ситуацию в стране. Но, как заявил Путин на форуме ВТБ «Россия зовет», пока непонятно, насколько Зеленский способен повлиять на положение дел. В качестве примера российский лидер привел ситуацию с разведением украинских войск и сил так называемых ДНР и ЛНР.

Владимир Путин, президент РФ: «Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких. Я его никогда не видел, лично с ним не знаком. Мы только разговаривали по телефону. Мне кажется, что он симпатичный, искренний человек, он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе в Донбассе. А насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю, хотя определенные позитивные шаги все-таки были сделаны, я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах. Хотя обстрелы с украинской стороны продолжаются, но я все-таки рассчитываю на то, что возврата в эти “серые зоны” не будет. Если что-то и будет происходить, то только по согласованию между сторонами — киевской властью и представителями Донбасса. Перспективы развития наших межгосударственных отношений в значительной степени будет зависеть от украинской стороны. Мы видим, что постоянно поднимаются вопросы, которые, с точки зрения урегулирования в Донбассе, мы считаем неприемлемыми и контрпродуктивными. Например, сейчас все чаще и чаще звучат тезисы о том, что минские соглашения должны быть пересмотрены, что принятый парламентом страны закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен каким-то другим. На что президент Зеленский сказал, наверное, это можно сделать, но я, правда, не знаю каким. Как мы это должны оценивать?»

Очередное заявление о возможном выходе из минских соглашений прозвучало от украинских властей на прошлой неделе. Глава МИДа страны Вадим Пристайко отметил, процесс урегулирования обстановки на юго-востоке Украины не задумывался как бесконечно долгий. Как можно трактовать слова российского президента в преддверии первой личной встречи с украинским лидером? Международный обозреватель “Ъ” Максим Юсин считает, что Владимир Путин снова проверяет, насколько самостоятелен Владимир Зеленский: «Заявление российского президента в первую очередь предназначено не для украинской, а для европейской аудитории. Мяч сейчас находится на поле Киева. Что Зеленский будет делать с ним делать, непонятно.

Он сталкивается с все более активным сопротивлением своих политических противников.

Сумеет ли он преодолеть все сложности — это самый большой вопрос. Путин и пытается акцентировать внимание на этом за 19 дней до “нормандского” саммита. Даже если в Париже договорятся о претворении в жизнь “минских соглашений”, что будет дальше? Как Зеленский будет договариваться с радикалами, со своими даже формальными сторонниками, с членами его фракции? Как ратифицировать, например, закон об особом статусе Донбасса? Это надо четко обговорить».

Какие вопросы обсудят на саммите в «нормандском формате» в Париже Читать далее

Сам Владимир Зеленский обозначил четыре основные темы, которые он хочет обсудить с лидерами России, Франции и Германии на саммите «норманской четверки» 9 декабря. Это окончательные сроки возвращения всех пленных, переход российско-украинской границы под контроль Киева, длительное прекращение огня и проведение выборов в Донбассе.

Сергей Гусев