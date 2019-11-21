Обошлись без коммунистов

Бюджет Ульяновской области принят во втором чтении. Все фракции регионального парламента высказали по нему критические замечания, особенно в части финансирования здравоохранения, посетовав, что бюджет «далеко не идеален». «Единая Россия» и ЛДПР никаких правок в вариант, предложенный облправительством, не вносили, отмечая, что надо работать над ростом доходной части и потом ее распределять. КПРФ, напротив, предложила по ряду статей «отнять и поделить», однако предложенные ею поправки большинством голосов были отклонены. Депутаты надеются, что еще будет возможность распределить суммы дополнительного финансирования со стороны федерального центра, и «баталии еще впереди». Политологи полагают, что баталий не будет, и договоренности с депутатами состоятся в тиши кабинетов.

Доходы облбюджета в 2020 году должны составить 60,4 млрд руб. (в первоначальном бюдже­те2018 — 52,2 млрд руб.). При этом собственные доходы региона составят 49,8 млрд руб. (в 2019 году — 44,3 млрд руб.), поступления из федерального бюджета — 10,6 млрд руб. (в 2019 году — 7,9 млрд руб.). Расходы — 61,3 млрд руб. (в 2019 году — 51,7 млрд руб.). Дефицит — 0,9 млрд руб.

Рост расходов в сравнении с первоначальным бюджетом 2019 года составляет 9,540 млрд руб. (18,4%). В структуре расходов наибольшую часть составляют расходы на обеспечение публичных услуг в сфере соцполитики — 68,2% (в 2019 году было 74%). На развитие здравоохранения направляется 11,284 млрд руб., из них на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан — 703 млн руб. (на 2019 год закладывалось 9,866 млрд руб., на лекарственное обеспечение — 584 млн руб.); на образование — 10,988 млрд руб. (в 2019 году было 9,911 млрд руб.); на соцзащиту — 11,558 млрд руб. (в 2019 году — 10,340 млрд руб.); на развитие транспортной системы региона — 6,485 млрд руб. (в 2019 году было 4,815 млрд руб.); на ЖКХ — 1,678 млрд руб. (в 2019 году — 305 млн руб.). На программу развития сельского хозяйства заложено 3,639 млрд руб. (на 947 млн руб. больше, чем в 2019 году). Всего, по словам министра финансов Екатерины Буцкой, на реализацию нацпроектов заложено 9,2 млрд руб., из них 3,6 млрд руб.— средства регионального бюджета. Она также отметила, что «точка в бюджетном цикле не ставится, в проекте федерального бюджета еще остаются нераспределенные резервы для выделения регионам дополнительных средств».

В отличие от предыдущих лет, все фракции (в том числе и «Единая Россия»), а также нефракционные депутаты высказали замечания к бюджету, обратив особое внимание на недофинансирование системы здравоохранения. Так, председатель комитета по соцполитике Сергей Шерстнев («Единая Россия») обратил внимание на задолженность лечебных учреждений и нехватку средств на ее полное погашение и на то, что не заложены средства на ремонт областной детской библиотеки. Он также предложил подумать, стоит ли содержать две футбольные команды, которые не показывают хороших результатов, напомнив знаменитую фразу «такой футбол нам не нужен». Председатель комитета по аграрной политике единоросс Вячеслав Ковель высказал недовольство тем, что часть средств с поддержки сельского хозяйства была перекинута на другие направления, в то время как ослабление внимания к сельскому хозяйству может привести к росту цен на сельхозпродукцию. Лидер фракции «Единая Россия» Василий Гвоздев заявил, что «бюджет для народа, а не для чиновников», и фракция пока не стала подписывать соглашение с облправительством по распределению ожидаемых субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности (2,13 млрд руб.), считая, что прежде надо посоветоваться с населением, куда направить средства. Он также заметил, что эти деньги — итог работы правительства и фракции, и так и надо добиваться дополнительных средств федерального бюджета, «не отнимать, а прибавлять».

Если другие партии согласились принимать бюджет во втором чтении в правительственном варианте расходной части, то КПРФ предложила «отнять и поделить». Например, сократить зарплату губернатора и расходы на СМИ, увеличить расходы на здравоохранение.

Председатель бюджетного комитета Александр Чепухин заявил, что надо не отнимать, а «работать над доходной частью бюджета», и «болтать легче, чем бревно нести». Депутат от ЛДПР Алексей Ярков заметил, что в поправках «есть рациональное зерно», но поинтересовался, не противоречат ли они бюджетному кодексу, на что получил ответ юридической службы, что «да, противоречат». Большинство депутатов высказались за отклонение поправок. Бюджет был принят большинством голосов.

Сергей Титов, Ульяновск