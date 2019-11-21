«Пассажиравтотранс» вернется на дорогу

МП «Пассажиравтотранс» (ПАТ) планирует за три года погасить долги и вернуться на рынок пассажирских перевозок Самары. Сейчас муниципальное предприятие находится в предбанкротном состоянии. С требованием признать «Пассажиравтотранс» несостоятельным этим летом выступила налоговая служба. Ранее аналогичные исковые заявления подавали контрагенты МП.Предприятие на протяжении долгих лет находится в убытках. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году убыток превысил 111 млн руб. В том же году имущество ПАТа передали частной организации — ООО «Самара Авто Газ». Прокуратура пыталась оспорить это, однако решение суда оказалось не в пользу надзорного органа. По мнению экспертов, МП если и вернется на рынок, получит не самые прибыльные ­маршруты.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Самары, на погашение долгов МП «Пассажиравтотранс» уйдет около трех лет, после чего организация вновь сможет приступить к пассажирским перевозкам. В начале этого года ФНС потребовала признать муниципальное предприятие банкротом из-за долга в размере 18 млн руб. Решение пока не принято. Ранее «Пассажиравтотранс» пытались обанкротить ООО «Нафта-Сервис» и ООО «Волгатрансавто», но производство по искам было прекращено по разным причинам. Муниципальное предприятие долгие годы находится в убытках. По данным «Спарк-Интерфакс», в 2015 году убыток составил 158 млн руб., в 2016 году — возрос до 175 млн руб. В 2017 году убыток снизился до 59 млн руб., в прошлом году составил 111 млн руб. Весной 2018 года имущество МП передали в аренду частной организации — ООО «Самара Авто Газ» (САГ). На тот момент общий долг ПАТа оценивался в 1,2 млрд руб. Эксперты предполагали, что виной этому стала система, когда все рентабельные муниципальные автобусные маршруты дублировались коммерческими.

• ООО «Самара Авто Газ» создано в 2004 году в Самаре. По данным «СПАРК-Интерфакс», собственниками компании являются Геннадий Абазев, Артем Базов, Андрей Алейников, Игорь Ефремов и Артем Атласов. В 2017 году выручка организации составила 630 млн руб., прибыль — 85 тыс. руб. В прошлом году выручка общества возросла до 1,7 млрд руб., прибыль почти достигла 7 млн руб.

В октябре 2018 года после передачи активов САГу УФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары Елены Лапушкиной. В нарушении ст. 16 Закона о защите конкуренции также подозревался департамент управления имуществом, департамент транспорта городской администрации, ПАТ и САГ.Однако в апреле текущего года антимонопольная служба прекратила производство ­по ­делу.

В июне прокуратура выступила с иском к самарскому департаменту транспорта и «Самара Авто Газу». Надзорное ведомство пыталось признать незаконными контракты между городской администрацией и компанией на регулярные перевозки по ряду муниципальных автобусных маршрутов: №№ 1, 6–8, 11, 12, 23, 29, 45, 47, 50, 51, 56, 68, 78, 79, а также №№ 3, 5 д, 21, 22, 26, 30, 32, 35–38, 52, 55, 65, 66, 76. По мнению прокуратуры, департамент транспорта неверно выбрал способ проведения торгов — запрос котировок вместо электронного аукциона. Также при формировании начальной цены контрактов не была учтена субсидия «Самара Авто Газу» в размере 88 млн руб. Представители городских властей эти доводы оспорили. В сентябре суд отказал в иске. В ноябре прокуратура подала апелляционную жалобу на решение.

По словам депутата губдумы Александра Степанова, возвращение муниципального предприятия на рынок автобусных перевозок в Самаре возможно и объяснимо. «Государственные организации зачастую выполняют свои услуги эффективнее, и властям проще организовать их работу. В качестве примера можно привести коммерческого перевозчика, обслуживающего межмуниципальный маршрут № 303. Он связывает Подстепки и поселок Приморский с Тольятти. Несмотря на то, что маршрутки обязаны заходить в микрорайон «Солнечный», они это могут не делать. И поэтому приходится контролировать их деятельность в ручном режиме после жалоб населения. Как добавляет депутат, не исключено, что предприятие получит не самые прибыльные маршруты. «И в этом случае мы вместе с общественностью готовы отслеживать ситуацию»,— отметил Александр Степанов.

Евгений Чернов