Вадима Власова транспортируют в СИЗО

Бывшего министра транспорта Нижегородской области Вадима Власова арестовали до 24 декабря. Его обвиняют по ч. 2 ст. 285 УК РФ — ­злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим госдолжность. ­Канавинский райсуд не стал учитывать желание Вадима Власова сотрудничать со следствием и находиться под домашним арестом в съемной квартире в Нижнем Новгороде. Следователи убедили суд, что Вадим Власов может давить на свидетелей из числа своих бывших подчиненных или скрыться, поскольку прописки в Нижнем у него нет.



Канавинский районный суд Нижнего Новгорода в среду отправил под арест бывшего министра транспорта Нижегородской области Вадима Власова. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, будучи министром, Вадим Власов давал распоряжения бывшему руководителю нижегородского Главного управления автомобильных дорог (ГУАД НО) Денису Цветкову заключать контракты на содержание и ремонт дорог с определенными компаниям по максимальной (начальной) цене контракта. Денис Цветков сам является фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено в июне по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Тогда Генпрокуратура РФ сообщила, что в октябре 2018 года ­ГУАД отказался заключать контракт с победителем аукциона на 68 млн руб. «по причине якобы формального несоответствия приложенной в качестве обеспечения обязательств общества банковской гарантии». Однако было установлено, что документ соответствовал требованиям, а основание для отказа было надуманным. На действия ГУАД в правоохранительные органы пожаловалось ООО «Дорожник» (директор Юрий Котов, 100% акций принадлежат Галине Малышевой. Предыдущий владелец компании — Алексей Разорвин, компания попала в поле зрения ФАС РФ как предполагаемый участник картельного сговора нижегородских фирм, занимающихся дорожными работами.— “Ъ-Приволжье”). В рамках расследования этого уголовного дела Денис Цветков дал показания на Вадима Власова.

Досье Вадим Власов родился в 1978 году в Куйбышеве, окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности «промышленное и гражданское строительство». В ­2005–2012 годах работал в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области, с 2013-го по 2016 год был заместителем начальника Главного управления дорожного хозяйства Московской области, работал в Санкт-­Петербурге первым заместителем руководителя комитета по развитию транспортной инфраструктуры города. Там он занимался вопросами развития, проектирования, строительства и реконструкции дорог, в частности созданием велосипедных дорожек и платных парковок. Исполняющим обязанности министра транспорта Нижегородской области Вадим Власов был назначен в декабре 2017 года, в должность вступил в феврале 2018 года. В августе 2019-го он покинул пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Тогда собеседники “Ъ-Приволжье” в кремле говорили, что у руководителей бывшего министра были претензии к его работе, в частности по срыву сроков строительства одного из крупнейших инфраструктурных проектов региона — дороги Неклюдово — Золотово стоимостью 3,6 млрд руб. Вадим Власов в ответ на вопрос “Ъ-Приволжье” сообщил, что претензий к его работе у руководства не было, он «просто получил новое предложение о работе».

Как стало известно в судебном заседании, Вадима Власова задержали 19 ноября в Приморском районе Санкт-Петербурга, куда он поехал к своему 16-летнему сыну. Во время суда Вадим Власов заявил, что не признает вины, но готов сотрудничать со следствием. Он просил суд избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест, сообщив, что снимает квартиру на улице Ванеева в Нижнем Новгороде и не намерен скрываться от следствия. Бывший министр добавил, что правительство Нижегородской области не вернуло его загранпаспорт вместе с другими документами, требующими снятия министерского допуска секретности. «Мой телефон знают многие люди, в любой момент меня можно по нему найти. В отличие от других, я всегда отвечаю на звонки с незнакомых номеров, чтобы по роду своей деятельности выполнять задачи государственной важности», — отметил Вадим Власов, удивленный таким скорым задержанием вместо вызова к следователю на допрос. На это обстоятельство указала и его адвокат Наталья Каширина, спросив у следствия, почему потребовались столь радикальные действия в отношении ее подзащитного. Вадим Власов добавил, что не противился обыскам у него в квартире и добровольно вернулся в Нижний Новгород, откуда уехал лишь на несколько дней повидаться с сыном.

Следствие настаивало, что бывшего чиновника необходимо отправить в СИЗО, поскольку он может оказывать давление на свидетелей, которые являются его бывшими подчиненными, просить их уничтожить документы и доказательства по делу. Кроме того, следователь отметил, что у Вадима Власова нет недвижимости в собственности в Нижнем Новгороде, а прописка оформлена в Москве, поэтому он может скрыться. Суд встал на сторону обвинения, отправив бывшего чиновника в ­СИЗО до 24 декабря. Решение суда бывший министр и его защита намерены ­обжаловать.

По инкриминируемой статье Вадиму Власову грозит штраф от 100 до 300 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, либо лишение свободы на срок до семи лет.

Роман Рыскаль