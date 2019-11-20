Квадратный метр жилья в новостройках Краснодара стоит в среднем 54,4 тысячи рублей

Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке кубанской столицы составляет на сегодняшний день 54,4 тыс. руб. Такие данные публикует консалтинговая компания MACON.

По данным аналитиков, за первые три квартала 2019 года стоимость «квадрата» жилья в новостройках Краснодара увеличилась на 9%. При этом, по итогам всего 2018 года прирост составил 4,7%.

Так, только за третий квартал этого года повышение цен зафиксировано в 77% первичных объектов во всех классах. В стандартном сегменте стоимость квадратного метра составила 46,8 тыс. руб. (+4% к значению по итогам второго квартала), в классе «комфорт» – 55 тыс. руб. (+8%), в классе «бизнес» – 79,3 тыс. руб. (+3%), в элитных квартирах – 179,8 тыс. руб. (+16%).

«Высокая стоимость уже на начальной стадии строительства снижает привлекательность рынка для частных инвесторов. Анализ цен по новостройкам, продажи которых были открыты за последний квартал, показывает, что средняя стоимость квадратного метра жилья составила 49,5 тысячи рублей. В стандарт-классе эта цифра находится на уровне 46,3 тысяч, что практически соответствует среднему значению по сегменту», - комментирует генеральный директор MACON Илья Володько. По его словам, в условиях высокой конкуренции и ожидаемой стагнации числа сделок темпы роста цен будут существенно ниже. Аналитики прогнозируют положительный прирост в значении средневзвешенной стоимости в 2020 году в пределах 5%, в последующие годы – 3% в год.

Дмитрий Михеенко