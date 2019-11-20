20 ноября, среда
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерский проект

В мэрии Сочи упразднили один департамент и одно управление

Депутаты Городского Собрания Сочи на внеочередной сессии приняли решения об изменении структуры администрации курорта. Решением парламентариев, департамент оформления и дизайна городской среды войдет в состав департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства города. Кроме того, упраздняется как самостоятельная структура управление по организации похоронного дела. Оно войдет в состав департамента городского хозяйства курорта. Отмечается, что данные изменения повлекут сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления.

Также, сочинские парламентарии приняли решение об увеличении финансирования мероприятий по транспортировке и захоронению твердых коммунальных отходов, а также на вывоз стихийных куч мусора на территории Центрального района Сочи. Дополнительные финансы выделяются и на оказание финансовой помощи МУП «Сочиавтотранс» с целью организации транспортного обслуживания населения.

Василий Хитрых


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Новости компании

Мероприятие

пресс-релиз

Профиль пользователя