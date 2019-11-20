Определены 30 экспертов для отбора финалистов премии «Твердые знаки»

В состав жюри, формирующего шорт-лист главной бизнес-премии Ростовской области, вошли представители администрации города и области, регионального бизнес-сообщества, банкиры, представители общественных организаций.



В их числе — региональный бизнес-омбудсмен Олег Дереза, федеральный секретарь «Партии Роста» Александр Хуруджи, глава АИР Ростовской области Игорь Бураков, гендиректор «Группы Агроком» Сергей Сапотницкий и генеральный директор «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко. Также в состав экспертной группы вошли министр экономического развития региона Максим Папушенко, замглавы администрации Ростова по экономике Светлана Камбулова, советник губернатора Антон Алексеев и многие другие.

До конца ноября эксперты выберут финалистов премии в 9 номинациях: «Сделка года», «Слово с твердым знаком», «Настрой на лучшее», «Дело техники», «За перспективу», «Чистый бизнес», «Бизнес — городу», «Не хлебом единым» и «Сделано на Дону». Всего в лонг-листе — более 60 собственников и топ-менеджеров средних и крупных предприятий из Ростова и Ростовской области. Они определены редакцией ИД «Коммерсантъ — Юг России» на основе анализа достижений в 2018-2019 годах.

Эксперты составят топ-3 претендентов в каждой из номинаций, а на основании подсчета голосов редакция определит победителей. Их имена станут известны в ходе вручения премии 5 декабря 2019 года. Все победители «Твердых знаков» получат уникальные статуэтки ЗАО «”Коммерсантъ” в Ростове-на-Дону». Церемония пройдет на площадке Salut! в историческом центре Ростова.

Кроме того, южнороссийская редакция «Коммерсанта» вручит специальную премию,— «Человек года». Это будет единственная номинация, в которой коллектив издания позволит себе выразить субъективное, личное мнение.

Редакция выражает благодарность стратегическим партнерам премии — «Промсвязьбанку» и инвестиционной компании «Фридом Финанс» — а также эксклюзивному партнеру, компании «Ростелеком», и партнеру номинации «Сделано на Дону» — банку «Центр-инвест».









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