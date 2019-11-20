13-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

Бухгалтер Лариса Войкина на допросе в суде рассказала, что начала работать в «Седьмой студии» с апреля 2012 года. Выдачей наличных она начала заниматься с ноября—декабря 2012 года. В «Седьмой студии» она проработала до ноября 2014 года, но официально была уволена только в 2015 году.
Войкина сообщила, что деньги «Седьмой студии» шли из бюджета, но как они обналичивались, точно сказать не смогла. Она предположила, что деньги могли сниматься по карте со счета организации в Альфа-банке или выдаваться по чековой книжке. Про договоры с обнальными конторами она ничего не слышала. Те фирмы, которые фигурируют в обвинительном заключении появились после аудита, а договоры по ним принесла Элеонора Филимонова, сказала Войкина
В бухгалтерии «Седьмой студии» Войкина отвечала за учет наличных денег. Как они появлялись в маленьком и большом сейфах офиса организации, она не знает. По ее словам, деньги приносили главбух Нина Масляева и ее помощники Валерий Педченко, Элеонора Филимонова (оба не были официально оформлены в «Седьмой студии»), продюсер Екатерина Воронова (после увольнения Малобродского генпродюсер), помощник режиссера Дарья Артемова («маленькие суммы»). Размеры сумм были от одного до пяти млн руб.
Войкина сказала, что до августа 2012 года «деньгами заведовал Малобродский». После того как он ушел работать в «Гоголь-центр» (1 августа 2012 года), этим занимались Воронова и Масляева. Про участие Кирилла Серебренникова в финансовых операциях она ничего не сказала.
Наличные, по словам Войкиной, выдавались на проекты «Платформы» под расходные ордера и расписки. Сотрудники рассчитывались о тратах чеками, в товарных накладных и прочих документах. Все поступления и расходы Войкина фиксировала в таблице.
Войкина рассказала, что в декабре 2014 года Екатерина Воронова (тогда генпродюсер «Седьмой студии») вызвала ее в офис и сказала уничтожить бумажные бухгалтерские документы. После того как арестовали Масляеву (27 мая 2017 года), рассказала суду Войкина, ей вновь позвонила Воронова и якобы по приказу Серебренникова велела удалить все файлы по бухгалтерии с ноутбука, что она и сделала.
После Войкиной показания суду дала Дарья Артемова, которая на «Платформе» работала помощником режиссера. Суд и прокуроров интересовало, что для «Платформы» Артемова делала как ИП. «Я не знаю, что в договоре (между ее ИП и "Седьмой студией") было написано. (Устная.— “Ъ”) формулировка была следующая "на нашу деятельность", что нам нужны наличные. Я получала их, приносила, ничего с них не получала»,— рассказала Артемова.