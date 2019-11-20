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13-е заседание по делу «Седьмой студии». Главное

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  • Бухгалтер Лариса Войкина на допросе в суде рассказала, что начала работать в «Седьмой студии» с апреля 2012 года. Выдачей наличных она начала заниматься с ноября—декабря 2012 года. В «Седьмой студии» она проработала до ноября 2014 года, но официально была уволена только в 2015 году.
  • Войкина сообщила, что деньги «Седьмой студии» шли из бюджета, но как они обналичивались, точно сказать не смогла. Она предположила, что деньги могли сниматься по карте со счета организации в Альфа-банке или выдаваться по чековой книжке. Про договоры с обнальными конторами она ничего не слышала. Те фирмы, которые фигурируют в обвинительном заключении появились после аудита, а договоры по ним принесла Элеонора Филимонова, сказала Войкина
  • В бухгалтерии «Седьмой студии» Войкина отвечала за учет наличных денег. Как они появлялись в маленьком и большом сейфах офиса организации, она не знает. По ее словам, деньги приносили главбух Нина Масляева и ее помощники Валерий Педченко, Элеонора Филимонова (оба не были официально оформлены в «Седьмой студии»), продюсер Екатерина Воронова (после увольнения Малобродского генпродюсер), помощник режиссера Дарья Артемова («маленькие суммы»). Размеры сумм были от одного до пяти млн руб.
  • Войкина сказала, что до августа 2012 года «деньгами заведовал Малобродский». После того как он ушел работать в «Гоголь-центр» (1 августа 2012 года), этим занимались Воронова и Масляева. Про участие Кирилла Серебренникова в финансовых операциях она ничего не сказала.
  • Наличные, по словам Войкиной, выдавались на проекты «Платформы» под расходные ордера и расписки. Сотрудники рассчитывались о тратах чеками, в товарных накладных и прочих документах. Все поступления и расходы Войкина фиксировала в таблице.
  • Войкина рассказала, что в декабре 2014 года Екатерина Воронова (тогда генпродюсер «Седьмой студии») вызвала ее в офис и сказала уничтожить бумажные бухгалтерские документы. После того как арестовали Масляеву (27 мая 2017 года), рассказала суду Войкина, ей вновь позвонила Воронова и якобы по приказу Серебренникова велела удалить все файлы по бухгалтерии с ноутбука, что она и сделала.
  • После Войкиной показания суду дала Дарья Артемова, которая на «Платформе» работала помощником режиссера. Суд и прокуроров интересовало, что для «Платформы» Артемова делала как ИП. «Я не знаю, что в договоре (между ее ИП и "Седьмой студией") было написано. (Устная.— “Ъ”) формулировка была следующая "на нашу деятельность", что нам нужны наличные. Я получала их, приносила, ничего с них не получала»,— рассказала Артемова.
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