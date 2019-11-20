«ЕвроХим» подписал соглашение по организации поставок минудобрений аграриям Кубани

Сегодня, 20 ноября, на выставке «ЮгАгро» компания «ЕвроХим» подписала соглашение с краевым минсельхозом по организации в 2020 году бесперебойных поставок минеральных удобрений аграриям региона, а также о внедрении передовых агротехнологий в сельскохозяйственное производство края.

Как отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека, продукты «ЕвроХима» будут поставляться производителям на специальных, наиболее выгодных для них условиях. По словам коммерческого директора компании «ЕвроХим Трейдинг Рус» Владислава Удовиченко, с помощью минудобрений можно существенно улучшить экономические показатели сельхозпроизводства даже при неблагоприятных условиях.

Василий Хитрых