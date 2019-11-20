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Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ   |  купить фото

«Политически значимых клиентов» возьмут под контроль

Удастся ли Росфинмониторингу снизить коррупционные риски

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Российские банки должны тщательнее следить за «политически значимыми клиентами». Так считает замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный. По его словам, усиление мер поможет снизить коррупционные риски. В Европе к «политически значимым» лицам относят действующих и бывших госслужащих, руководителей госкомпаний и политиков, их родственников и людей из ближайшего окружения.


В России их тоже проверяют — такую систему ввели семь лет назад. Но как она работает? Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин отмечает, что более пристальное внимание банки обращают на иностранных чиновников: «Все должностные лица, которые занимают государственные посты в Российской Федерации, еще с 2012 года выявляются банками в обязательном порядке при совершении первой операции. Для зарубежных чиновников меры жестче. Мы их не только должны выявлять, но и устанавливать с ними отношения только по решению руководителя кредитной организации. Нужно определить источники происхождения денежных средств и на регулярной основе обновлять информацию о них. Для отечественных должностных лиц аналогичные меры могут приниматься только в том случае, если есть какие-то повышенные риски».

По оценке FATF, Россия попала в число стран с наилучшим контролем за банковскими операциями. Несмотря на это, международная организация теперь будет проводить проверки в стране не раз в 15 лет, а каждые три года. Усиление мер контроля может привести к излишним перестраховкам со стороны банков, отмечает партнер компании «ФБК Legal» Александр Ермоленко: «Коррупция — это такое социальное зло, с которым нельзя бороться одним каким-то способом. Зачастую в обществе с высоким уровнем взяточничества при принятии дополнительных мер все только ухудшается. Если все делать разумно, то это, может быть, и неплохо. У нас очень зарегулированный банковский сектор — достаточно сложно взять кредит, так что, конечно, это приведет к перестраховкам до первого громкого дела. Максимум, что могут сделать кредитные организации, — отказаться принимать деньги, как это стали делать на Кипре. Видимо, предполагается, что в России надо поступать также».

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За рубежом банки, которые недостаточно тщательно проверяют клиентов-политиков и чиновников, штрафуют. В Великобритании, например, кредитной организации Barclays — второй в стране по величине — выставили рекордную сумму — $108 млн.

Анна Никитина


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