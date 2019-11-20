Предпочтения Краснодарцев

Суббота для прогулок в парках, воскресенье – для магазинов



МТС выяснила, где и как краснодарцы проводят выходные этой осенью. Данные получены на основе анализа геолокации и пользовательских предпочтений жителей Краснодара с помощью обезличенных данных Big Data за последний месяц.

Этой осенью жители краевой столицы побили все рекорды предыдущих трех лет по времени пребывания на улицах осеннего Краснодара. Самыми популярными местами для посещения в выходные дни стали парки. В первую очередь, знаменитый на всю страну парк Краснодар. Далее следуют Чистяковская роща и Солнечный остров. К вечеру традиционно увеличивается количество людей на улице Красной, в промежутке от Гимназической до Главной городской площади.

Из торгово-развлекательных центров в выходные дни краснодарцы предпочитают посещать Мегу Адыгею. С небольшим отрывом от этого ТРЦ идет Красная площадь. Топ-3 замыкает Ozz Молл. При этом в парки краснодарцы ходят больше по субботам, а в торгово-развлекательные центры – по воскресеньям.

Если краснодарцы выезжают на выходных за город, то чаще всего они перемещаются в сторону Динского и Красноармейского районов по направлению к дачам. Неизменно популярен в осеннее время также Горячеключевской район.

В выходные дни краснодарцы пользуются интернетом больше, чем в будни. В среднем, один абонент скачивает, например, в субботу свыше 1,5 ГБ трафика. На первом месте по количеству потребляемого интернет-трафика – YouTube и Инстаграм. Первый активно задействован вечером, в основном, для просмотра роликов и фильмов. Второй ресурс обычно используют в течение дня – для общения и как площадку для отчета о прошедших выходных. Также с наступлением холодов у краснодарцев активизируются покупки и чтение книг в «МТС. Библиотеке». Жители краевой столицы подавляющим большинством отдают предпочтение романтическому жанру: любовное фэнтэзи, современные любовные романы.