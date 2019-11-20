Конфискацию машин, привозящих мусор на нелегальные свалки, предлагают ввести депутаты

Задерживать до уплаты штрафа, а при необходимости и конфисковывать автомобили, привозящие отходы на нелегальные свалки, предлагают члены комитета Заксобрания по экологии и природопользованию.

Новую санкцию депутаты хотят внести в соответствующую статью Кодекса об административных правонарушениях.

Председатель комитета Владислав Атмахов рассказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород» о том, что каждый нижегородец может помочь в борьбе с подобными нарушениями.

Согласно тому же законопроекту, у нарушителей предлагается изымать автомобили и другую технику, с помощью которой ведется незаконное складирование мусора. Эту инициативу депутаты направят в Государственную думу, чтобы их федеральные коллеги приняли соответствующие поправки в КоАП. Владислав Атмахов добавил, что введение такой санкции, как конфискация, будет являться действенной и эффективной мерой по борьбе с незаконными свалками.

Разработчики документа отметили, что в административном кодексе есть санкция в виде штрафа или приостановления деятельности на срок до 90 суток, однако эти меры, как они считают, не эффективны в борьбе с незаконными свалками и не способны подорвать экономическую основу криминального бизнеса.