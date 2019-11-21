Канавинский суд вынес решение об аресте Вадима Власова до 24 декабря

Бывший министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов будет содержаться под стражей до 24 декабря.

Такое решение вынес Канавинский районный суд. Отставному чиновнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ – злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Сообщается также, что бывший руководитель нижегородского Главного управления автомобильных дорог (ГУАД НО) Денис Цветков дал показания на Вадима Власова. Речь идет о заключении контрактов на содержание и ремонт дорог. Ранее сообщалось, что к бывшему министру были претензии в связи с фактическим срывом реализации одного из масштабных проектов, каковым является строительство дороги Неклюдово – Золотово.

Суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей несмотря на то, что Вадим Власов, заявивший о непризнании своей вины, выразил готовность сотрудничать со следствием. Однако следствие считает, что, находясь под домашним арестом, он будет иметь возможность оказать давление на свидетелей, являющихся его бывшими подчиненными, в частности, с тем, чтобы они уничтожили имеющиеся документы и доказательства по делу. В обоснование своей позиции следствие также указало, что у Вадима Власова нет недвижимости в Нижнем Новгороде, где он проживает на съемной квартире, а прописан он в Москве, и потому может скрыться.

Вадим Власов, которому грозит лишение свободы сроком до семи лет, и его защита намерены обжаловать решение суда.