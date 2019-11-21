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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Канавинский суд вынес решение об аресте Вадима Власова до 24 декабря

Бывшего министра транспорта обвинют в злоупотреблении должностными полномочиями

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Бывший министр транспорта Нижегородской области Вадим Власов будет содержаться под стражей до 24 декабря.


Такое решение вынес Канавинский районный суд. Отставному чиновнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ – злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Сообщается также, что бывший руководитель нижегородского Главного управления автомобильных дорог (ГУАД НО) Денис Цветков дал показания на Вадима Власова. Речь идет о заключении контрактов на содержание и ремонт дорог. Ранее сообщалось, что к бывшему министру были претензии в связи с фактическим срывом реализации одного из масштабных проектов, каковым является строительство дороги Неклюдово – Золотово.

Суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей несмотря на то, что Вадим Власов, заявивший о непризнании своей вины, выразил готовность сотрудничать со следствием. Однако следствие считает, что, находясь под домашним арестом, он будет иметь возможность оказать давление на свидетелей, являющихся его бывшими подчиненными, в частности, с тем, чтобы они уничтожили имеющиеся документы и доказательства по делу. В обоснование своей позиции следствие также указало, что у Вадима Власова нет недвижимости в Нижнем Новгороде, где он проживает на съемной квартире, а прописан он в Москве, и потому может скрыться.

Вадим Власов, которому грозит лишение свободы сроком до семи лет, и его защита намерены обжаловать решение суда.

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