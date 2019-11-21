Мероприятия прошли на высоте

Пермские силовики сегодня провели оперативно-разыскные мероприятия в департаменте градостроительства и архитектуры Перми. По некотором данным, их интересовало резонансное соглашение о сотрудничестве мэрии и застройщиков, по которому за превышение высотности застройки девелоперы будут жертвовать деньги на строительство социальных объектов.



Сегодня сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели оперативно-разыскные мероприятия в департаменте градостроительства и архитектуры Перми. По их итогам был изъят мобильный телефон замглавы Перми Ольги Немировой, которой подчиняется ДГА, сказали „Ъ-Прикамье“ сразу несколько информированных источников. Отметим, что и она, и начальник департамента Мария Норова вчера официально были в отпуске. Однако, по свидетельствам очевидцев, при этом находились на рабочих местах. Все ОРМ, по данным «Ъ-Прикамье», прошли у трех чиновников – Ольги Немировой, Марии Норовой и замглавы ДГА Владимире Сюткине.

В пресс-службе мэрии и УФСБ проведение ОРМ вчера никак не комментировали.

Отметим, спецслужбы недавно уже изымали в ходе ОРМ телефон у высокопоставленных представителей пермской элиты, в частности у председателя инфраструктурного комитета заксобрания Виктора Плюснина.

По свидетельству источников „Ъ-Прикамье“, силовиков интересовало соглашение о сотрудничестве мэрии и застройщиков, по которому за превышение высотности и плотности застройки девелоперы будут жертвовать деньги на строительство детсадов и школ. Решение было принято думой Перми в первом чтении в минувший вторник. Также оперативников интересовала практика выдачи или отказов разрешений на строительство в Перми.

По данным „Ъ-Прикамье“, ранее силовики провели беседы с застройщиками, которые уже участвовали в соглашениях с городом.

Еще в августе депутаты гордумы одобрили изменения в правила землепользования и застройки. В документе законодательно закреплен механизм, при котором девелоперы, пожелавшие обойти градостроительные параметры в части увеличения высотности и плотности застройки, должны профинансировать строительство социальных объектов. У застройщиков есть выбор: либо самостоятельно возводить объект, либо финансировать его строительство.

Согласно проекту документа, если в данном районе потребность в детских садах превышает 280, а в школах 800 мест, то застройщик возводит объект капстроительства, если меньше, то он осуществляет пожертвования в бюджет на финансирование мероприятий по строительству школ и садов. Размер таких пожертвований — 3951 руб. с 1 кв. м общей площади квартир без учета балконов и лоджий.

Свои претензии к документу высказывала прокуратура Перми. По мнению надзорного ведомства, компания должна оплачивать только те квадратные метры, которые построены сверх утвержденных параметров высотности и плотности, а не полностью за все здание, как сейчас. В прокуратуре отметили также, что детские сады и школы должны строиться на пожертвования девелоперов только в месте локации строительства домов. Нынешний проект соглашения предполагает, что взносы застройщиков могут быть направлены на возведение детских образовательных учреждений в любых районах Перми.

В мэрии в ответ на мнение прокуратуры заявляли, что не заставляют застройщика подписывать соглашение: он самостоятельно принимает решение о необходимости заключения соглашения.

Один из пермских девелоперов, просивший об анонимности, полагает, что спецслужба ищет в этом вопросе возможные признаки коррупции. «Застройщики добровольно платят 4 тыс. руб. за 1 кв. м, а им меняют зону на земельном участке, в результате он вырастает в цене. Соответственно, появляются преференции по сравнению с любым другим собственником похожего земельного участка. Думаю, что они здесь пытаются найти какую-то причинно-следственную связь»,— считает он.

Отметим, что в пятницу состоится первое заседание рабочей группы по подготовке законопроекта ко второму чтению. «Будущее проекта туманно»,— сказал „Ъ-Прикамье“ информированный источник в думе.

Дмитрий Астахов