В Ростове ожидается резкое похолодание и усиление ветра до 20 м/с

20 ноября, среда
Управление по делам ГО и ЧС города Ростова предупреждает жителей города о возможном 21-23 ноября резком понижении температуры на 6-10°С и усилении ветра с порывами до 20 м/с. Малые реки и водоемы начнут покрываться людом. Информация опубликована на сайте городской администрации.
«В целях обеспечения собственной безопасности рекомендуем убрать с балконов вещи, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями, заранее забрать детей из учебных, спортивных и развлекательных учреждений»,— говорится в сообщении.
В управлении посоветовали укрываться от внезапно усилившегося в подземных переходах или подъездах зданий.