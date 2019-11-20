Во «Временах года» прошла вечеринка по случаю открытия поп-ап бутика Bvlgari

Генеральный директор российского филиала Bvlgari Жан-Кристоф Каттин, директор галерей «Времена года» Лилит Адибекян и посол Bvlgari в России, актриса Светлана Ходченкова приветствовали гостей на открытии первого в России pop-up бутика Bvlgari. Вечеринку открыл оперный хор, после чего хозяева перерезали символическую ленточку. Гости угощались итальянскими лакомствами, примеряли ювелирные и часовые новинки и до поздней ночи танцевали под зажигательные сети диджея из Парижа Фионы Занетти.

Pop-up пространства Bvlgari на время возникают в лучших универмагах в разных концах света. Как и интерьеры монобрендовых бутиков Bvlgari, оформление pop-up бутиков навеяно архитектурой римского Пантеона. Еще один фирменный код — восьмиконечная звезда, украшающая порог флагманского бутика марки на Via dei Condotti, древний символ гармонии и космического порядка. Пространство нового поп-ап бутика очерчивают легкие порталы и окна в металлических каркасах. Здесь есть и отсылки к итальянскому дизайну 1930-х, 1950-х и 1960-х годов. Прилавки и мягкие кресла напоминают работы Франко Альбини, Ико Паризи, Освальдо Борсани...

60-метровый бутик расположился на первом этаже галерей «Времена года» на период с 15 ноября по 15 марта. Здесь представлены ювелирные украшения, часы и аксессуары из коллекций Serpenti, Divas` Dream, B.Zero1, Bvlgari Bvlgari, Octo, Lvcea... Есть вещи из регулярных коллекций и созданные на эксклюзивной основе.

На премьерную вечеринку любимого ювелирного дома собрались: Светлана Ходченкова, Снежана Георгиева, Ирина Прохорова, Полина Аскери-Белоцерковская, Анна Ивченко, Маша Миногарова, Ян Гэ, Анна Цуканова-Котт, Лаура Джугелия, Сати Казанова, Анна Тихомирова, Юлиана Караулова, Анжелика Тиманина, Анна Худоян, Анна Чурина, Дарья Екамасова, Илья Бачурин, Мари Коберидзе, Яна Лапутина, Карина Нигай, Инна Маликова, Екатерина Вуличенко, Юлиана Караулова, Алена Чехова, Анна Горшкова, Елена Захарова, Мария Невская, Ксения Князева, Елизавета Арзамасова, Наталья Юрьева, Светлана Абрамова, Александра Маркина, Виктория Рунцова, Мария Янковская, Анна Рудакова, Катя Ботищева и другие.