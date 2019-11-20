Lexus рассекретил серийный кабриолет LC Convertible

Lexus LC 500 Convertible Inspiration Series. Фото: Lexus

Lexus LC 500 Convertible Inspiration Series. Фото: Lexus

Lexus LC 500 Convertible Inspiration Series. Фото: Lexus

Автомобиль, построенный на базе купе Lexus LC 500, получил усиленный кузов и мягкую складную крышу и переработанную заднюю часть кузова, включающую в себя жесткую крышу отсека для убранного верха. Опустить или поднять 4-слойный тканевый верх можно на скорости до 50 км/ч за 15 и 16 секунд соответственно. Кабриолет имеет два цвета крыши (черный и бежевый) и особые варианты окраски кузова.

Интерьера кабриолета практически не изменился. Повышена производительность климатической системы с акцентом на лучший обогрев верхней части салона при опущенной крыше. Появились новые накладки на педали и мультимедийная система с 10,3-дюймовым экраном и интеграцией смартфонов, а также была добавлена атмосферная подсветка салона.

Технически LC 500 Convertible повторяет купе LC 500 и оснащается 477-сильным 5-литровым бензиновым V8 в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В продажу Lexus LC 500 Convertible на рынке США поступит летом 2020 года. 100 экземпляров новинки выпустят в исполнении Inspiration Series с синим кузовом, 21-дюймовыми черно-серебристыми колесными дисками и светлой отделкой салона.

Напомним, купе Lexus LC выпускается с 2017 года. На российском рынке модель стоит от 8,4 млн руб. Появится ли версия с открытым верхом в России — не сообщается.