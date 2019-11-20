Lexus рассекретил серийный кабриолет LC Convertible

Компания Lexus представила серийный кабриолет LC Convertible — модель LC 500 Convertible.
Lexus LC 500 Convertible Inspiration Series. Фото: Lexus
Lexus LC 500 Convertible Inspiration Series. Фото: Lexus
Lexus LC 500 Convertible Inspiration Series. Фото: Lexus
Автомобиль, построенный на базе купе Lexus LC 500, получил усиленный кузов и мягкую складную крышу и переработанную заднюю часть кузова, включающую в себя жесткую крышу отсека для убранного верха. Опустить или поднять 4-слойный тканевый верх можно на скорости до 50 км/ч за 15 и 16 секунд соответственно. Кабриолет имеет два цвета крыши (черный и бежевый) и особые варианты окраски кузова.
Интерьера кабриолета практически не изменился. Повышена производительность климатической системы с акцентом на лучший обогрев верхней части салона при опущенной крыше. Появились новые накладки на педали и мультимедийная система с 10,3-дюймовым экраном и интеграцией смартфонов, а также была добавлена атмосферная подсветка салона.
Технически LC 500 Convertible повторяет купе LC 500 и оснащается 477-сильным 5-литровым бензиновым V8 в сочетании с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
В продажу Lexus LC 500 Convertible на рынке США поступит летом 2020 года. 100 экземпляров новинки выпустят в исполнении Inspiration Series с синим кузовом, 21-дюймовыми черно-серебристыми колесными дисками и светлой отделкой салона.
Напомним, купе Lexus LC выпускается с 2017 года. На российском рынке модель стоит от 8,4 млн руб. Появится ли версия с открытым верхом в России — не сообщается.