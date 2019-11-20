«Сима-Ленд» выплатит компенсацию правообладателю игры «Манчкин»

Компания «Эйч-Даблю Груп (Сайпрус) Лимитед» (правообладатель настольной игры «Манчкин») и екатеринбургский магазин «Сима-Ленд» бизнесмена Андрея Симановского заключили мировое соглашение. Это позволило урегулировать разбирательство в суде.

Напомним, правообладатель игры «Манчкин» обвинил «Сима-ленд» в воровстве знаменитых картинок. В декабре 2018 года «Эйч-Даблю Груп (Сайпрус) Лимитед» обратился с иском к двум юрлицам «Сима-Ленда» с требованием взыскать с них 898 тыс. руб., а также принудительно прекратить распространение продукции, нарушающей исключительные права на настольную игру «Манчкин». Причем расчеты проводились по использованию каждой иллюстрации. Например, за каждую из 144 картинок авторства Джона Ковалика истец просил по 5 тыс. руб. (в сумме 720 тыс. руб.).

В итоге стороны решили урегулировать спор миром. Как указано в материалах дела, в обмен на отказ истца от своих требований «Сима-Ленд» согласилась выплатить правообладателю «Манчкин» 300 тыс. рублей компенсации.

По мнению руководителя практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро КИАП Елены Бурановой, скорее всего компания «Сима-Ленд» согласилась на мировое соглашение по экономическим соображениям. «Если бы суд установил нарушение авторских прав и прав на товарные знаки, то ответчикам пришлось бы заплатить компенсацию, значительно превышающую согласованную в мировом соглашении сумму. Тем более, что расчет части компенсации был основан на двухкратной стоимости контрафактных экземпляров игры. Истец ходатайствовал, чтобы суд истребовал у ответчиков сведения о количестве имеющихся у них контрафактных игр и об их фактической стоимости. Наличие у суда и истца такой информации теоретически привело бы к увеличению подлежащей взысканию компенсации», — отмечает юрист. Помимо этого, по условиям мирового соглашения ответчики освобождаются от необходимости компенсировать истцу расходы на оплату услуг юристов и иные судебные издержки.

По словам Елены Бурановой, законодательство позволяет взыскивать компенсацию за каждый отдельный способ незаконного использования авторских произведений: переработка, воспроизведение и распространение. «Также авторское право охраняет самостоятельные части игры: персонаж «Манчкин», правила игры, игровые карты. Поэтому истец вправе одновременно взыскивать компенсации за нарушение каждого такого объекта авторского права», — говорит юрист.

Алексей Охлопков