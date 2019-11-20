Нижегородцы раскритиковали дизайн-проект благоустройства Большой Покровки и площади Горького

Второе открытое обсуждение дизайн-проекта благоустройства улицы Большая Покровская и площади Горького прошло в Нижнем Новгороде.

Однако мнения участников дискуссии явно разделились. Московские архитекторы говорят о задаче превратить Покровку из транзитной улицы в прогулочную, и предлагают активировать примыкающие территории скверов и зон отдыха. На площади Горького они предлагают сделать зимой каток, а перед кинотеатром «Октябрь» показывать фильмы прямо на улице. Лидеры нижегородского общественного мнения критикуют замыслы разработчиков дизайн-проекта, настаивая на сохранении исторически сложившегося облика центральной улицы города и выступая за серьезное озеленение, то есть не за клумбы и кустарники, а за появление здесь больших деревьев. Серьезные возражения вызвали также замеченные на показанных разработчиками слайдах здания из стекла, в том числе, пятиэтажные, которые, по словам общественников, не вписываются в образ историко-культурного центра Нижнего Новгорода.

Политолог Валентина Бузмакова сказала «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что присутствовавшие на обсуждении нижегородцы скептически отнеслись с проекту москвичей, потому что в предпроекте не было ничего нижегородского, не было понимания нижегородцами улицы Большой Покровской, и было понятно, что никто не проводил никаких исследований. По ее словам, самым удивительным было то, что люди, выступавшие с проектом, ни в какую не согласились выдать имя заказчика.

Предстоящее благоустройство Большой Покровки – это уже работы второй очереди. В 2017 году была разработана единая концепция благоустройства этой улицы, но в ходе исполнения этих работ подрядчики подверглись острой критике горожан за то, что уложенная ими плитка пошла волнами уже через несколько недель.

Напомним также, что разрабатываемый московским бюро проект пешеходного моста через Ивановский спуск в Кремле получил поддержку и одобрение со стороны нижегородского архитектурного сообщества и общественности.