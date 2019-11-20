Лидеры мнений заняли свои места

Самым богатым блогером в Instagram оказалась Ксения Собчак. Собственный рейтинг наиболее успешных авторов на этой площадке впервые составил Forbes. Собчак зарабатывает на рекламе в Instagram более $1,5 млн в год. Сама журналистка в беседе с “Ъ FM” пояснила, что рекламирует только то, что нравится ей самой. Это могут быть как демократичные, так и люксовые марки. На втором месте в рейтинге блогеров Forbes — телеведущая Регина Тодоренко, на третьем — певица Ольга Бузова.
Участники списка используют наиболее эффективные способы рекламы, отмечает продюсер, специалист по интернет-маркетингу Николай Казанцев. Но, по его словам, сотрудничество с лидерами рейтинга зачастую не окупается: «Очень многих пользователей раздражает реклама, в том числе и в Instagram, именно поэтому рекламу все прокручивают, но все смотрят, какое свадебное платье выбрала Ксения Собчак, где она его купила, какой это бренд. Работает нативная интеграция — самый действенный способ, когда тебе напрямую не расписывают позитивные свойства товара, а просто показывают, что такой человек купил такое платье».
В рейтинге блогеров Forbes только двое мужчин. Это боец UFC Хабиб Нурмагомедов и автообозреватель Алан Енилеев. Такой гендерный перекос эксперты объясняют спецификой аудитории площадки. Большинство участников списка — телеведущие и представители шоу-бизнеса. Это, например, певицы Полина Гагарина и Елена Темникова или актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова. И хотя медийные персоны действительно привлекают крупные бюджеты, бизнес все охотнее работает с небольшими блогами, объясняет директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный, так как аудитория таких авторов более лояльна: «Мода на продвижение брендов через лидеров мнений внутри социальных сетей существует уже пять лет. Второй или даже третий год идет тренд на смещение бюджетов рекламодателей от топа к так называемым микроинфлюенсерам и уже наноинфлюенсерам, то есть к тем, кто является авторитетным в конкретной тематике и имеет аудиторию от 10 тыс. подписчиков. Бюджеты распределяются по наноинфлюенсерам, и, соответственно, никто из них не аккумулирует такие деньги, как топ блогеров.
Решение о приобретении товара принимается во многом на основе рекомендаций друзей.
Медийная персона в понимании простого пользователя — это настолько же далеко, как СМИ, и уже не вызывает серьезного доверия, в отличие от других блогеров, кого ты легко соотносишь с собой: понимаешь, чем они живут, знаешь их потребности и доверяешь в большей степени их мнению при принятии решений».
Некоторые аналитики уверены, что Instagram вскоре станет неинтересен рекламодателям. По данным Business Insider, по аудитории платформу обогнала китайская соцсеть TikTok — у нее более 1,5 млрд пользователей. А рекламные контракты со звездами Instagram зачастую не окупаются, продолжает специалист по интернет-маркетингу Николай Казанцев: «Мой личный прогноз, что в ближайшие три года рынок Instagram сильно упадет, а в ближайшие шесть лет он, скорее всего, схлопнется почти полностью.
Когда какое-то явление приобретает масштаб утрированный и гротескный, оно само себя изживает.
Такие заработки, о которых мы сейчас говорим, они того, конечно же, не стоят. То есть рекламодателям в большинстве своем, скорее всего, это просто не отбивается».
Впрочем, пока бренды готовы тратить большие деньги на продвижение своих продуктов в Instagram. В этом году российские банки втрое увеличили затраты на рекламу в соцсетях. Instagram по-прежнему называют одной из приоритетных площадок. По итогам прошлого года оборот рекламы в Instagram в России составил 10 млрд руб. По оценкам СМИ, один пост у блогера с аудиторией от 20 до 40 тыс. человек обойдется в среднем в 5 тыс. руб., а авторы с миллионами подписчиков могут получить 1,5 млн руб. за публикацию.
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