Рейс между Нижнекамском и Новосибирском вошел в список субсидируемых авиамаршрутов

Авиасообщение между Нижнекамском и Новосибирском пополнило перечень субсидируемых маршрутов на 2020 год, сообщает пресс-служба аэропорта Бегишево. Самолеты начнут летать с января по декабрь 2020 года. Перевозками займется авиакомпания S7 Airlines.

Благодаря программе субсидирования региональных пассажирских перевозок пассажиры смогут покупать билеты на рейсы по сниженной фиксированной стоимости. Кроме того, за счет рейса до Новосибирска они получат возможность пользоваться удобными стыковочными рейсами авиакомпании S7 Airlines в такие города Юго-Восточной Азии, как Бангкок, Пхукет, Камрань, Гонгконг, Сеул, Токио, Пекин и другие.

Кроме авиасообщения с Новосибирском, в список субсидируемых маршрутов из аэропорта Бегишево вошли рейсы в Краснодар и Ростов-на-Дону авиакомпании «Азимут».

"Ъ-Казань"