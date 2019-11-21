Торги отправили в мусор

Региональный оператор по обращению с отходами ООО «Центр коммунального сервиса» будет обжаловать решение Арбитражного суда Челябинской области об отмене аукциона на вывоз мусора из Металлургического, Калининского и Ленинского районов Челябинска. Контракт на 1,2 млрд руб. был заключен с ООО «Эковывоз» летом этого года. В ЦКС заявили, что отмена торгов не влечет расторжения договора, мусорного коллапса не случится. «Горэкоцентр+», который выступает заявителем в деле, подал иск о расторжении этого контракта, также компания добивается отмены другого договора ЦКС с «Эковывозом» на 1,4 млрд руб. Юристы считают, что ЦКС вряд ли удастся оспорить решение суда.



Регоператор по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса» (ЦКС) намерен обжаловать в апелляционной инстанции решение арбитражного суда Челябинской области об отмене аукциона на транспортировку твердых коммунальных отходов из Металлургического, Калининского и Ленинского районов Челябинска. Контракт на 1,2 млрд руб. был заключен в июле с единственным участником торгов — ООО «Эковывоз» (до ноября 2019 года было зарегистрировано в Нижнем Тагиле, теперь базируется в Челябинске).

Иск в суд об отмене конкурса на вывоз отходов из Металлургического, Калининского и Ленинского районов Челябинска направило ООО «Городской экологический центр+» («Горэкоцентр+»). Челябинское УФАС России представило на заседаниях свое мнение, указав, что допущенные заказчиком нарушения являются существенными, поэтому торги и заключенный контракт необходимо признать недействительными. В частности, по данным антимонопольного ведомства, выявленные нарушения могут привести к увеличению тарифа на услугу по обращению с ТКО. Так, ЦКС включил в лот обязанности, не относящиеся к транспортировке отходов. Кроме того, ЦКС «не в полной мере определил ясные и прозрачные условия документации и проекта контракта, которые позволили бы сформировать цену в условиях добросовестной конкуренции». Так, в проекте контракта не были указаны места приема и передачи ТКО, а также маршрут с учетом указанных мест в соответствии с территориальной схемой. Кроме того, не определены количество и характеристики оборудования, которое должно быть передано исполнителю. Эта информация позволила бы потенциальным подрядчикам рассчитать логистику движения мусоровозов, исходя из технических характеристик машин, и предложить цену контракта с учетом требований регоператора.

«Эковывоз» выиграл летом еще ряд контрактов на вывоз мусора в Челябинске, Южноуральске, в Октябрьском, Троицком, Еткульском, Пластовском и Увельском районах. Их общая стоимость превысила 4,5 млрд руб. Самые дорогостоящие договоры пришлись на Челябинск, где компания получила три лота общей стоимостью 3 млрд руб. Ранее «Общероссийский народный фронт» заявлял об аффилированности ЦКС и компании «Эковывоз». В конце 2018 года челябинское УФАС проводило проверку из-за того, что нижнетагильская компания заняла более 50% рынка транспортировки отходов в Челябинске. Материалы были направлены в прокуратуру. Меры реагирования приняты не были.

Как сообщили в пресс-службе ЦКС, недействительным суд признал только аукцион, а заключенный по его итогам контракт с ООО «Эковывоз» считается правомерным. «Таким образом, вывоз твердых коммунальных отходов ведется в обычном режиме, и никакой мусорный коллапс Челябинску не грозит»,— отмечают в ЦКС.

Представительница «Горэкоцентра+» Елена Трофименко сообщила, что компания обжалует в суде два крупнейших договора на транспортировку отходов из Челябинска, которые «Эковывоз» заключил летом с ЦКС. После публикации решения об отмене аукциона на вывоз мусора из Металлургического, Калининского и Ленинского районов Челябинска «Горэкоцентр+» сразу подал заявление об аннулировании контракта, заключенного по результатам незаконных торгов. «Просто, когда мы подавали в суд, контракт еще не был подписан, мы его не могли оспорить. Сейчас вынуждены подавать иск об отмене контракта. Заседание пока не назначено»,— отметила госпожа Трофименко.

21 ноября состоится заседание по оспариванию еще одного договора между ЦКС и «Эковывозом» на транспортировку мусора из Советского, Тракторозаводского, Курчатовского районов стоимостью 1,4 млрд руб. Елена Трофименко подчеркивает, что у этого арбитражного дела такая же мотивация, по нему тоже есть поддержка челябинского УФАС. По мнению представительницы «Горэкоцентра+», с высокой долей вероятности иск также будет удовлетворен. При этом в «Горэкоцентре+» считают, что отмена договоров с перевозчиком отходов не должна привести к мусорному коллапсу, потому что у ЦКС в соответствии с регламентом его работы должен быть парк собственной техники.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает шансы ЦКС на оспаривание решения арбитражного суда «минимальными». «В соответствии с федеральным законодательством, признание недеиствительным электронного аукциона, вопреки озвученному заявлению ЦКС, ведет к признанию недействительными и его итогов. Вероятность того, что регоператору удастся сохранить контракт по факту признания аукциона, проведенного с нарушениями, недействительным, стремятся к нулю»,— говорит юрист.

Партнер международного центра защиты прав Globallaw Евгений Мацак согласен с коллегой. По его мнению, ЦКС при составлении конкурсной документации существенно нарушил закон о контрактной системе, и доказанные в суде факты достаточны для отклонения апелляционной жалобы. «Если суд устанавливает, что выводы об объеме выполняемых работ или услуг, их стоимости, перечне разрешительных документов не могли быть сделаны самостоятельно разумным участником закупки, обладающим необходимым уровнем профессионализма и опыта, то он может признать аукцион недействительным»,— отмечает эксперт.

Карина Кальярова