Андрей Нижегородов избран главой Медногорска

Андрей Нижегородов займест пост главы Медногорска. Об этом сообщается на сайте муниципалитета.

Он утвержден на этот пост единогласным решением депутатов городского совета Медногорска. До последнего времени Андрей Нижегородов временно исполнял обязанности главы города. Его инаугурация назначена на 22 ноября.

С 2013 года до сентября текущего года пост главы Медногорска занимал Дмитрий Садовенко. Зимой 2016 года он оказался в центре скандала из-за обильного снегопада, который стал причиной пробок на трассе Оренбург — Орск. На дороге образовались пробки высотой до 2 м. Спасателям пришлось эвакуировать из занесенных авто почти 90 человек, из которых 12 госпитализировали, еще один погиб.

Следствие проводило проверку по этому факту. Было возбуждено уголовное дело, обвинение по которому предъявили Дмитрию Садовенко. Впоследствии его оправдали.

Георгий Портнов