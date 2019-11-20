Ростовская область стала пятой в РФ по готовности к работе с Китаем

В рейтинге регионов России по готовности к работе с Китаем iMARS Communications Ростовская область заняла пятое место, сообщает пресс-служба коммуникационной группы iMARS. При этом Краснодарский край занял в рейтинге 11 место.

Рейтинг демонстрирует, насколько регионы готовы в коммуникационном плане к приходу китайских инвесторов, как и с помощью каких инструментов продвигают экспорт. Для анализа коммуникационной готовности регионов к работе с Китаем специалисты определили необходимые коммуникационные инструменты и составили ранжированную таблицу, в которой регионы распределены по уровню готовности к работе с китайской стороной. В качестве критериев учитывалась коммуникационная готовность государственных региональных институтов развития, отвечающих за обеспечение коммуникационной поддержки региона в Китае, активность регионального бизнеса в Китае, активность региона в китайских СМИ и соцсетях.

Первым в рейтинге стал Приморский край. За ним идут Новгородская область, Республика Бурятия и Москва.

Дарья Голякова