Кого уходит цирк

Росгосцирк увольняет директора Новосибирского государственного цирка Сергея Шабанова, который занимал эту должность более шести лет. Руководство ведомства обвинило его в нарушениях после проверки финансово-хозяйственной деятельности. Сам гос­подин Шабанов уверен, что все эти годы работал на благо цирка и надеется на отмену решения об увольнении.



Росгосцирк уволил директора Новосибирского государственного цирка Сергея Шабанова. В пресс-службе Росгосцирка „Ъ“ пояснили, что решение принято по итогам проведенной ведомством выборочной проверки финансово-хозяйственной деятельности новосибирского цирка за 2016–2019 годы. Проверка выявила нарушения при проведении закупочных процедур, кассовых операций, а также в бухгалтерских отчетах.

Как сообщила „Ъ“ пресс-служба Росгосцирка, господин Шабанов, занимавший пост директора новосибирского филиала последние шесть лет, не раз нарушал федеральный закон «О защите конкуренции» и заключал договоры с несуществующими юридическими лицами. «Например, на сайте госзакупок зарегистрирована заявка, к которой приложены два договора от декабря 2016 года, подписанные директором филиала и директором ООО „Авангард“. Сумма по каждому договору составляет 4,95 млн руб. ООО „Авангард“ зарегистрировано 15 марта 2017 года. Таким образом, на дату заключения договоров ООО „Авангард“ не было зарегистрировано»,— пояснили в пресс-службе. Еще одно предприятие ООО «Конмен» занималось ремонтом здания цирка с использованием материалов заказчика, но сметы представлены не были. Помимо этого, расходы на рекламные кампании были экономически необоснованными, уверено руководство Росгосцирка. «Крупные сделки на сумму в несколько миллионов рублей не согласовывались с ФКП „Росгосцирк“, что является грубым нарушением законодательства»,— говорится в ответе пресс-службы ведомства на запрос „Ъ“.

Цирк ежегодно дает около 100 представлений. Господин Шабанов стал директором в 2013 году. До него цирком руководил Николай Наумов, которого Росгосцирк уволил за предоставление поддельного диплома при устройстве на работу.

Здание Новосибирского государственного цирка на 2 тыс. мест построено в 1971 году, капитального ремонта в нем не было ни разу. По оценке полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, его износ превышает 70%.

Текущие ремонтные работы производились за счет самого цирка: заменены витражи, обновлено световое и звуковое оборудование, отремонтированы потолки, заменены кресла. Господин Шабанов пояснил, что ремонтом цирка он занимался в течение последних пяти лет без бюджетного финансирования. «Мы поднимали здание своими силами, оно было в очень плохом состоянии. В 450 тыс. руб. обошелся ремонт пола и стен зрительного зала, а в общем мы вложили не один миллион»,— рассказал Сергей Шабанов.

В разговоре с „Ъ“ он отметил, что с решением об увольнении не согласен и надеется, что Росгосцирк его отменит. «Видимо, Москве нужно поставить своего человека, более молодого и энергичного, но будет ли от этого прок — не знаю»,— сказал господин Шабанов.

Юлия Сасевич