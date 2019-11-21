Суд заглянул в прибор ночного видения

В Новосибирске суд рассмотрел первое дело о хищении у АО «Швабе — оборона и защита» свыше 8 млн руб. по фиктивным договорам подряда. Обвинения предъявлены экс-начальнику управления персоналом АО Леониду Метлюку, а также руководителям агентства по подбору персонала «Оборонспецкадр» Елене Батовой и Олегу Чернову. Елена Батова, которая заключила сделку со следствием и дала показания на других фигурантов, получила четыре года колонии. Однако исполнение приговора для нее отсрочено до достижения ее ребенком, которому не исполнилось и года, 14-летнего возраста. Двое других фигурантов вину не признали, суд над ними еще идет.



Суд Новосибирска вынес первый приговор по делу преступной группы, похитившей более 8 млн руб. у АО «Швабе — оборона и защита» (сейчас — АО «Новосибирский приборостроительный завод»), выпускающего оптические приборы военного, двойного и гражданского назначения. Дело было возбуждено в апреле 2018 года следователями ГУ МВД по Новосибирской области по ст. 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. В круг фигурантов попали бывший начальник управления персоналом АО Леонид Метлюк, а также руководство компании «Оборонспецкадр», занимающейся подбором персонала для промышленных предприятий, — глава фирмы Елена Батова и директор по развитию Олег Чернов.

По версии следствия, реализованная ими криминальная схема заключалась в оформлении фиктивных договоров подряда на подставных лиц. Используя их документы, подписывались соглашения на оказание различных услуг — слесарные работы в механообрабатывающем цехе, сборку вкладышей для защитных кейсов под оптику, раскрой материала для сумок и др. В дальнейшем составлялись липовые акты приемки, служившие основанием для перечисления средств лжеподрядчику. Как указывается в материалах дела, работы за куда меньшие деньги выполняли сотрудники «Оборонспецкадра» по договору предоставления персонала. «Расчет цен фиктивных договоров подряда производился таким образом, чтобы суммы, полученные от АО „Швабе — оборона и защита“, были выше сумм, необходимых для расчетов с работниками „Оборонспецкадра“»,— говорится в обвинении. По подсчетам следствия, эта схема принесла фигурантам дела доход в размере 8,3 млн руб.

Предполагаемого организатора преступной группы Леонида Метлюка суд отпустил под залог 1 млн руб. Олега Чернова поместили под домашний арест, а Елену Батову, которая заключила соглашение о сотрудничестве, — под подписку о невыезде. Помимо полного признания вины, она дала развернутые показания на соучастников. Дело в отношении главы кадрового агентства выделили в отдельное производство, в Железнодорожном райсуде Новосибирска оно рассматривалось в особом упрощенном порядке. Исследовав материалы, касающиеся сделки со следствием, суд посчитал, что ее условия выполнены Еленой Батовой в полном объеме.

Как рассказал „Ъ“ старший помощник прокурора Железнодорожного района, гособвинитель Андрей Мороз, суд назначил Елене Батовой четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Исполнение наказания ей отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста (он родился в январе 2019 года). Судебный процесс над Леонидом Метлюком и Олегом Черновым, которые отрицают выдвинутые против них обвинения, идет в том же суде.

Константин Воронов