«Сибирский» постучит по дереву

Индустриальный парк «Сибирский» для предприятий малого и среднего бизнеса площадью 67 га будет создан по соседству с региональным Промышленно-­логистическим парком Новосибирской области, недалеко от аэропорта Толмачево. Его первая очередь площадью 17 га будет введена в строй через полтора года, уверена управляющая компания. Реализовать весь проект стоимостью более 100 млн руб. планируется за семь лет. Эксперты считают, что промпаркам не избежать конкуренции и оценивают средние затраты на создание индустриального парка в 15 млн руб. на гектар.



В Новосибирской области началась реализация проекта промышленного парка «Сибирский». Он разместится на площади 67 га по соседству с Промышленно-­логистическим парком (ПЛП). Это будет первый частный индустриальный парк в регионе типа greenfield, рассказал „Ъ“ исполнительный директор УК «Сибирский» Евгений Салмин. Первая очередь (17 га) будет введена в эксплуатацию через полтора года, а весь проект планируется реализовать за шесть-семь лет, уточнил он. «Сейчас для площадки получены техусловия от ОАО „РЖД“ на 2 МВт электричества, начаты работы по технологическому присоединению к электросетям, обеспечено водо- и газоснабжение, стоки»,— сказал Евгений Салмин. Он отметил, что на 40% площади «Сибирского» уже есть потенциальные резиденты. Земля находится в собственности компании.

Гендиректор УК «Сибирский» Игорь Субботин уточнил „Ъ“, что резидентами индустриального парка станут предприятия малого и среднего бизнеса. «Это экспортно-ориентированный бизнес в большей степени из Центральной Сибири. Наша концепция развития предполагает, что резидентами станут предприятия по конечной сборке и распределению готовой продукции: дерево­обработка, мебельное, пищевые производства. Резидентами также будут распределительные центры производителей продуктов массового спроса и торговых сетей федерального уровня»,— сказал он. По данным УК, инвестиции в проект составят более 100 млн руб. Весной 2020 года компания подаст документы для участия в конкурсе Минэкономразвития РФ на получение субсидий промышленным паркам.

УК «Сибирский» зарегистрирована в 2010 году, уставной капитал — 3 млн руб., 100% принадлежат Виктору Штангауэру. Глава компании Игорь Субботин является совладельцем московского ООО «Терра девелопмент», которым также владеет Юрий Посаженников — учредитель ООО «Стадион „Спартак“» (владеет московским стадионом «Открытие Арена»). Финансовые показатели УК «Сибирский» не раскрывает. Ранее Игорь Субботин рассказывал «Инфопро.54», что в портфеле компании уже есть проект индустриального парка: «Он был создан в 2011–2014 годах. Это территория площадью 60 га, расположенная неподалеку от поселка Криводановка. Сейчас на ней работают 10 резидентов, в том числе концерн Henkel, DKC, мебельная фабрика „Столплит“, ОАО „Омет“».

Евгений Салмин полагает, что проект не будет конкурировать с ПЛП: «ПЛП ориентирован в основном на складскую недвижимость и крупный бизнес, а также все, что с этим бизнесом связано. На его площадке более 500 тыс. кв. м складов. У нас более широкий спектр резидентов, мы готовы работать с малым бизнесом, у нас ниже стоимость выкупа земли — от 3 млн руб. за гектар» (в ПЛП — от 8,5 млн руб./га.—„Ъ“).

Глава Агентства инвестиционного развития Новосибирской области (АИР, на 85,31% владеет ПЛП) Александр Зырянов, напротив, не исключает конкуренции между «Сибирским» и ПЛП. «Однако наша задача — не заполнить ПЛП, а привлечь резидентов в регион. Чем больший выбор площадок мы можем предложить инвестору, тем больше шансов, что он выберет для своего проекта наш регион»,— говорит он. Площадь ПЛП — 1,1 тыс. га, из них резидентами заняты 560 га. Господин Зырянов оценивает перспективу 100-процентного заполнения ПЛП резидентами в срок от четырех до пяти лет: «Это не так много. Сегодня мы рассматриваем варианты расширения ПЛП. В то же время мы можем предоставлять инфраструктуру частным паркам на площадках вблизи ПЛП. Инвестиции в инфраструктуру „с нуля“ — это миллиарды рублей».

Директор по развитию Ассоциации индустриальных парков Максим Паздников считает, что в Новосибирске есть спрос на небольшие индустриальные парки для размещения производств малых и средних предприятий. «Парки greenfield ориентированы в основном на средний бизнес и малый, который тяготеет к среднему. Однако сегодня есть явный тренд на создание парков, где резидентам предлагаются участки от 0,5 до 2 га или готовые производственные помещения от 500 до 2,5 тыс. кв. м»,— говорит он. По его оценкам, в среднем затраты на создание greenfield-парка составляют около 15 млн руб./га. «Чем больше территория парка, тем меньше удельные затраты на гектар»,— отмечает эксперт.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков считает проект «Сибирского» рискованным: «Есть вопрос: пойдут ли в этот промышленный парк малые предприятия и есть ли потребность у них в строительстве своих площадей? В городе сегодня достаточно свободных площадок, на которые на правах аренды могут заселиться предприятия малого бизнеса».

Оксана Павлова