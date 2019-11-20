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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ликвидация незаконных свалок в Курской области обойдется бюджету в 3 млрд рублей

Стоимость работ по рекультивации шести крупных незаконных свалок в Курской области оценивается приблизительно в 3,2 млрд руб. Об этом губернатор Роман Старовойт сообщил на совещании у главы Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина 20 ноября, сообщает ведомство.

Ликвидация, по словам губернатора, «объектов накопленного экологического ущерба» в регионе невозможна без софинансирования за счет средств федерального бюджета. На совещании в Минприроды, как отметили в ведомстве, обсуждалось в том числе включение таких объектов в Курской области в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология».

Сергей Калашников


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