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Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ

На Дону осудили вора, забывшего паспорт на месте преступления

Егорлыкский суд Ростовской области вынес обвинительный приговор в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в краже (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. Он проведет два года в колонии строгого режима.

Суд установил, что вечером 27 мая 2019 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения решил обокрасть своего знакомого. Он разбил окно, незаконно проник в его дом и украл мужские спортивные брюки, майку, спортивную кофту и женские наручные часы. Мужчина надел похищенные вещи и покинул дом, оставив на месте преступления свою одежду, забыв в кармане кофты свой паспорт.

Дарья Голякова


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