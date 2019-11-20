На Дону осудили вора, забывшего паспорт на месте преступления

Егорлыкский суд Ростовской области вынес обвинительный приговор в отношении жителя Челябинской области, обвиняемого в краже (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ), сообщает пресс-служба суда. Он проведет два года в колонии строгого режима.

Суд установил, что вечером 27 мая 2019 года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения решил обокрасть своего знакомого. Он разбил окно, незаконно проник в его дом и украл мужские спортивные брюки, майку, спортивную кофту и женские наручные часы. Мужчина надел похищенные вещи и покинул дом, оставив на месте преступления свою одежду, забыв в кармане кофты свой паспорт.

Дарья Голякова