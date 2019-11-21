Александр Граматунов: «У малого и среднего бизнеса края огромный экспортный потенциал»

Красноярский край вошел в топ-10 российских регионов по объемам несырьевого экспорта. Ключевую роль в достижении этого результата сыграла развитая инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе. Руководитель краевого Агентства развития бизнеса Александр Граматунов рассказал, как местные компании собираются покорять рынки Азии и Европы и какие зарубежные инвесторы в ближайшее время разместят у нас свои производства.

– Александр Сергеевич, сколько компаний в этом году с вашей помощью вышли на зарубежный рынок?

– Благодаря всем мероприятиям, которые были организованы агентством и нашим структурным подразделением – Центром поддержки экспорта, с начала этого года 21 компания заключила 40 экспортных контрактов на общую сумму 1,9 млн. долларов. Отмечу, что семь предпринимателей впервые вышли на международный уровень. До конца года еще есть время, количество экспортных контрактов увеличится.

– Каким образом агентство, и в частности центр, помогает предпринимателям?

– За десять месяцев этого года мы провели 34 мероприятия, направленных на поддержку экспорта. Наши предприниматели участвовали в 25 международных выставках, шести бизнес-миссиях в России и за рубежом. Кроме того, мы провели пять обучающих семинаров по тонкостям внешнеэкономической деятельности, помогали в подготовке презентаций компаний, проведении экспертизы контрактов. В этом году два раза в край приезжали иностранные делегации – по итогам визитов есть конкретные договоренности о начале работы реальных предприятий, поставок. Отмечу, что в этом году мы впервые начали предоставлять такие услуги, как организация реверсных бизнес-миссий, сертификация, патентование, размещение на международных электронных торговых площадках.

– Китай – один из самых емких и в то же время сложных рынков для российских предпринимателей. Удается ли развивать отношения с Поднебесной?

– Вы правы, Китай – один из основных стратегических партнеров, и мы активно сотрудничаем с ним. В прошлом году совместно с китайской «Дацинской импортно-экспортной компанией зоны высоких технологий» была создана «Дацинско-Енисейская внешнеторговая компания». В ближайшее время ожидается поставка продукции краевых предпринимателей в город Дацин провинции Хейлунцзян. Речь идет прежде всего о продукции на основе сибирских дикоросов, меде и продуктах пчеловодства, кондитерских изделиях. До конца года планируется поставить более 40 тонн товаров, которые будут реализованы через торговые сети КНР – в розницу и через электронные торговые площадки. Кстати, в этом году агентство подписало соглашение о сотрудничестве с электронной площадкой «Эпиндо» и меморандум о сотрудничестве с электронной площадкой города Баян-нур из Внутренней Монголии.

В ближайшие два месяца в крупном торговом центре Дацина намереваемся открыть розничный магазин и русскую блинную. Эта площадка создается прежде всего для формирования благоприятных условий для выхода наших компаний на китайский рынок. К слову, сфера фастфуда в Поднебесной достаточно емкая и интересная. Если проект окажется удачным, мы готовы тиражировать этот опыт в других территориях Китая, привлекать заинтересованных красноярских предпринимателей из этой отрасли.

Мы активно проводим выставки, бизнес-миссии в Китае. С 2018 года Центр поддержки экспорта провел четыре выставки, две бизнес-миссии в КНР, одну реверсную бизнес-миссию, биржу деловых контактов. Также проведено множество консультаций. В общей сложности восемь компаний из Красноярского края за 2018–2019 годы заключили девять контрактов с китайской стороной на сумму более 163 млн рублей.

– Китай относительно близкий для Красноярска рынок, а что насчет Европы, ведь это направление всегда считалось недоступным из-за транспортного плеча?

– Мы работаем в этом направлении, и уже есть первые результаты. Причем не только в части выхода наших компаний на рынки ЕС, но и привлечения европейских инвесторов в край. В мае состоялась бизнес-миссия в Чехии – местный производитель снеков заинтересовался возможностями для развития в нашем регионе. Во время ответного визита чешских предпринимателей состоялись встречи с губернатором края – заручившись гарантиями Александра Викторовича, предприниматели приняли решение разместить здесь производство завтраков, мюсли, хлопьев, закусок, фруктовых батончиков, соков, которые планируется поставлять на российский и европейский рынки. Уже зарегистрирована компания «Здоровое питание», и в начале 2020 года планируется запуск производственных линий. Кстати, эти же инвесторы стали учредителями одной из красноярских компаний «Экодар», которая занимается выращиванием и производством лекарственных растений. Мощности нового производства позволят перерабатывать до 15 тыс. тонн дикоросов в год.

Недавно закончилась бизнес-миссия в Словению. Огромный интерес у местных предпринимателей вызвали наши органические продукты, в частности злаковые. Бизнесмены из Словении готовы создавать совместные предприятия и локализовать частично свои производства в крае – речь идет о сельхозтехнике, электрооборудовании. Отмечу, что мы проводили переговоры с депутатами ЕС, советником президента республики. Ждем ответного визита словенской делегации в рамках форума пищевой индустрии, который пройдет в феврале.

Словения очень перспективное направление. Мы рассматриваем эту республику в качестве окна в Евросоюз для наших предпринимателей, их товаров и услуг.

– Появятся ли в ближайшее время какие-нибудь новые единицы в инфраструктуре поддержки бизнеса в крае?

– До конца года планируем открыть центр «Мой бизнес», где по принципу одного окна будет собрана вся инфраструктура поддержки. Здесь можно будет получить консультации, финансовую помощь. Кроме того, на этой площадке будет размещаться МФЦ, в котором можно будет зарегистрировать предприятие, недвижимость. Также будут предоставлены услуги коворкинга – на площадях можно будет проводить переговоры, снять по льготной цене офис на непродолжительное время. Центр размесится в районе Предмостной площади и начнет работу уже в конце года.