Фонд развития промышленности одобрил татарстанскому предприятию «Риат» заем на 300 млн рублей

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил займы 13 предприятиям в десяти регионах России на более чем 2,3 млрд руб.. В частности, татарстанской фирме «Риат» одобрен заем на 300 млн руб. по программе «Производительность труда», сообщает пресс-служба ФРП. Условия финансирования по данной программе предусматривает выдачу займа от 50 до 300 млн руб. под 1% годовых сроком на пять лет.

На эти деньги татарстанское предприятие приобретет оборудование, организует производственные процессы с учетом принципов и методов бережливого производства. Выпуск спецмашин в новом модернизированном корпусе вырастет до 2 тыс. единиц в год, а производитель труда увеличится к 2024 году на 40%.

Согласно данным сайта Rusprofile.ru, ОАО «Риат» с уставным капиталом 194 тыс. руб. было зарегистрировано в январе 2003 года в Набережных Челнах. Компания является официальным дилером ПАО «КамАЗ» и выпускает автокомпоненты, спецтехнику на шасси автомобилей КамАЗ, занимается техобслуживанием машин, продажей машин КамАЗ и запчастей.

"Ъ-Казань"