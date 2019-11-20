Нижегородские общественники забили «Стрелку»

Предпроектная сессия, посвященная второй очереди благоустройства Большой Покровки, прошла 18 ноября. Согласно разработанному московскими архитекторами дизайн-проекту, на пешеходной улице от ДК имени Свердлова до Малой Покровской должно появиться двенадцать тематических зон, которые учтут ярморочные традиции города. Главный архитектор КБ «Стрелка», занимающегося разработкой концепции комплексного благоустройства Ежи Станкевич, презентуя первые наработки дизайн-проекта, подчеркнул, что основной задачей при разработке идеи стало изменение характера улицы – от транзитной в неспешную, прогулочную за счет активации примыкающих к улице участков, а также создания условий для отдыха и комфортного пребывания на самой улице. Однако нижегородцы высказали опасение, что появление туристических зон вблизи жилых зданий может негативно сказаться на гражданах.

Своими впечатлениями от представленного проекта благоустройства Покровки с «ЪFM НН поделилась политический обозреватель Валентина Бузмакова, считающая, что разработчики не учли представлений нижегородцев о главной пешеходной улице города. Она также отметила, что авторы дизайн-проекта не захотели назвать заказчика выполняемых ими работ.

Как отметили в КБ «Стрелка», различные опасения характерны для жителей большинства туристических городов. Подводя итоги обсуждения, председатель постоянной комиссии Гордумы по развитию города, строительству и архитектуре Андрей Дранишников поблагодарил КБ Стрелка за проделанную работу, а также подчеркнул, что сейчас важно принимать мнения экспертов и нижегородцев, чтобы учесть все плюсы и минусы идеи благоустройства.