Объем выданных в Удмуртии автокредитов за январь-октябрь вырос на 20,4%

За первые 10 месяцев 2019 года в Удмуртии выдали автокредиты на 8,15 млрд руб. Это на 20,4% больше значения января-октября прошлого года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). Общая сумма автокредитов в целом по России за указанный период составила 598,5 млрд руб., что на 18,4% больше, чем в 2018 году.

В январе-октябре самые большие объемы выданных автокредитов отметили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае. Они составили 68,34 млрд руб., 45,24 млрд руб., 44,29 млрд руб., 25,42 млрд руб. и 23,41 млрд руб. соответственно. Наибольший рост объемов автокредитов зафиксировали в Калужской, Волгоградской, Рязанской областях, Красноярском крае и Тульской области. Он составил 38,9%, 38,3%, 36,5%, 36,3% и 31,5% соответственно.

«В 2019 году количество и суммы выдаваемых автокредитов растут достаточно существенными темпами. Помимо удорожания импортных автомобилей, приобретаемых в кредит, росту объемов автокредитования способствует реализация государственных программ льготного автокредитования, которые оказывают существенную поддержку всему автопрому. При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне»,— отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин.