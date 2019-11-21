Сверкающие нити

Покачивающиеся из стороны в сторону нити бахромы — символ свободы и чувственности. В прошлые эпохи она украшала кожаные куртки хиппи, шелковые испанские шали и женские платья в стиле ар-деко. В этом году драгоценная бахрома стала центральным мотивом в ювелирном дизайне — ее можно встретить и в коллекциях высокого ювелирного искусства, и в регулярных коллекциях, и у крупных ювелирных домов, и у российских дизайнеров. Благодаря постоянному движению, бриллиантовая «бахрома» отражает свет со всех сторон и постоянно сверкает, что особенно актуально в преддверии праздничного новогоднего сезона. Серьги с длинными бриллиантовыми нитями подойдут для танцевальной вечеринки, браслет и кольцо — для свидания в кафе, а колье — идеальный вариант для торжественного вечера.