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Сверкающие нити

Украшения с драгоценной «бахромой»

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Покачивающиеся из стороны в сторону нити бахромы — символ свободы и чувственности. В прошлые эпохи она украшала кожаные куртки хиппи, шелковые испанские шали и женские платья в стиле ар-деко. В этом году драгоценная бахрома стала центральным мотивом в ювелирном дизайне — ее можно встретить и в коллекциях высокого ювелирного искусства, и в регулярных коллекциях, и у крупных ювелирных домов, и у российских дизайнеров. Благодаря постоянному движению, бриллиантовая «бахрома» отражает свет со всех сторон и постоянно сверкает, что особенно актуально в преддверии праздничного новогоднего сезона. Серьги с длинными бриллиантовыми нитями подойдут для танцевальной вечеринки, браслет и кольцо — для свидания в кафе, а колье — идеальный вариант для торжественного вечера.


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