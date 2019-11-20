Федеральный закон закрепил технологические правила производства вина на Кубани

Технологические правила производства винодельческой продукции в Краснодарском крае будут закреплены на федеральном уровне. Это связано с принятием Госдумой РФ в первом чтении законопроекта о виноградарстве и виноделии. Документ, по словам председателя российского парламента Вячеслава Володина, станет базовым для отрасли, поскольку им практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия.

В частности, в законопроекте указано, что российское вино должно быть на 100% произведено из винограда, выращенного на территории РФ. Документ формулирует для этого основные понятия, устанавливает особые требования к сырью и материалам, предусматривает поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок.

Как прокомментировал принятие законопроекта спикер Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, принятие закона повлечет за собою необходимость внесения поправок в действующий с 1998 года региональный закон «О виноградарстве...». Приведением краевого документа в соответствие с федеральным займется аграрный комитет ЗСК.

«Мы максимально заинтересованы в том, чтобы закон заработал. Серьезным подспорьем в работе наших производителей станут прописанные в законе нормы, определяющие, какая винодельческая продукция признается фальсифицированной и контрафактной. Большие объемы низкокачественной и зачастую поддельной продукции, реализуемой по демпинговым ценам, снижают конкурентоспособность вина, произведенного из сортов более высокой себестоимости и требующих длинных инвестиций в выращивание винограда и организацию винодельни. Одна из задач, стоящая перед региональными законодателями, как раз и заключается в том, чтобы создать наиболее комфортные условия для наших аграриев, занятых в выращивании винограда и производстве вина», - сообщил господин Бурлачко.

В законопроекте также предусматривается компенсация расходов виноделам, поставляющим свою продукцию на экспорт. В 2019 году кубанские предприятия «Фанагория», «Усадьба Дивноморское» и «Кубань-вино» экспортировали более 10 тыс. бутылок вина.

Дмитрий Михеенко