ЦБ намерен уравнять комиссии банков

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за банковские переводы. Они должны быть одинаковыми как внутри банка, так и между кредитными организациями. Как пишет РБК, по мнению регулятора, так банки будут больше конкурировать и не смогут «запирать» клиента внутри одной кредитной организации с помощью заградительных комиссий. Центробанк пытался договориться с кредитными организациями об уравнивании комиссий в начале года, но безуспешно. Ранее ЦБ запустил систему быстрых платежей, которая должна была решить проблему. Но регулятор не устраивают темпы ее внедрения — так что уравнивание комиссий предлагается запустить параллельно. Как это скажется на клиентах?

Независимый финансовый эксперт Семен Новопрудский считает, что все зависит от банка — некоторые могут ввести комиссии и за внутренние переводы, и за внешние, а часть банков обнулит их для всех переводов: «Если внутри крупнейших российских банков комиссия будет составлять 0 руб., то тогда внутри остальных банков комиссия особо не будет иметь смысла. Но если какой-то тариф на комиссию будут вводить силой, то банки, для которых критичны доходы от переводов, конечно, постараются, например, даже и свою нулевую комиссию поменять на ненулевую. Но на самом деле клиенту нужно, чтобы переводы происходили быстро и удобно.

Я слабо верю, что сколько-нибудь существенное количество клиентов выбирает банк только из-за комиссии по переводам.

Понятно, что в идеале лучше, чтобы не было никаких комиссий. Но в России нет проблемы недоступности переводов. Банк России хочет как-то усложнить ту часть банковских услуг, которые точно не являются какой-то важной проблемой».

Тогда зачем Центробанк пытается уравнять комиссии? Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что дело в борьбе регулятора со Сбербанком — он доминирует на рынке карточных переводов и сопротивляется попыткам ЦБ включить его в систему быстрых платежей: «Сбербанк уже показал, что для него Центральный банк не указ. Организация обязана была присоединиться к системе быстрых платежей до 1 октября — банк не присоединился и заплатил штраф в 1 млн руб. Для Сбербанка — копейка.

Это бесконечная борьба Центрального банка по заталкиванию Сбербанка в систему быстрых платежей.

Видимо, она будет еще продолжаться. Сейчас еще одна попытка — раз Сбербанк не хочет входить в эту систему, то создать ему экономические условия, которые бы делали его более уступчивым».

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В самом регуляторе признают, что граждане давно пользуются способом обойти комиссии за межбанковские переводы. Например, клиенты снимают крупную сумму в одном банкомате и перекладывают в другой.

Сергей Гусев