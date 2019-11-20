20 ноября, среда
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Евгений Гурьев оставлен под домашним арестом еще на два месяца

Советский районный суд Уфы продлил еще на два месяца срок домашнего ареста бывшему вице-премьеру и министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию суда. Евгений Гурьев обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Первый месяц расследования он провел в следственном изоляторе.

Ему инкриминируют организацию сделок с госимуществом, результатом которых стала передача без торгов госактивов — земельных участков и недвижимости — группе компаний СУ-10 предпринимателя Валерия Мансурова. Ущерб бюджету оценивается СКР в 27 млн руб.

Ирина Самойлова


С чего начиналось дела Евгения Гурьева

Бывший вице-премьер и министр земельных и имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, помещен в СИЗО на месяц и 20 дней. Меру пресечения по ходатайству следователя башкирского управления СКР Дмитрия Беляева вчера избрал Советский районный суд Уфы.

Читать далее

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский материал

Профиль пользователя