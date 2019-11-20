Евгений Гурьев оставлен под домашним арестом еще на два месяца

Советский районный суд Уфы продлил еще на два месяца срок домашнего ареста бывшему вице-премьеру и министру земельных и имущественных отношений Башкирии Евгению Гурьеву, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию суда. Евгений Гурьев обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Первый месяц расследования он провел в следственном изоляторе.

Ему инкриминируют организацию сделок с госимуществом, результатом которых стала передача без торгов госактивов — земельных участков и недвижимости — группе компаний СУ-10 предпринимателя Валерия Мансурова. Ущерб бюджету оценивается СКР в 27 млн руб.

Ирина Самойлова