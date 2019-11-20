Нижегородские депутаты хотят ужесточить санкции нелегальной торговле алкоголем

Депутаты экономического комитета заксобрания Нижегородской области предложили внести поправки в КоАП РФ, ужесточающие наказание за нарушения правил торговли алкогольными напитками. Как сообщил председатель комитета Олег Лавричев, изменения разработаны по инициативе регионального управления МВД, которое часто не может привлечь к ответственности владельцев торговых точек, оформленных на лиц без постоянного места жительства или проживающих за пределами России. «Это позволяет реальному организатору незаконной торговли и продавцам уходить от персональной ответственности»,– отметил господин Лавричев.

Поправки в КоАП РФ предлагают ввести персональную ответственность продавцов за незаконную торговлю алкоголем. В предложении депутатов уточняется, что продавцы переадресуют претензии проверяющих именно владельцам торговых точек и не несут никакого наказания за нарушения.

Также комитет предлагает ужесточить ответственность за продажу гражданам непищевой спиртосодержащей продукции, используемой как суррогат при изготовлении алкогольных напитков. Ответственность за продажу такой продукции наказывается штрафом для физлиц в размере от 1,5 до 2 тыс. руб. с конфискацией товара. Учитывая, что физлица продают такую продукцию без сопроводительных документов, предлагается увеличить размер штрафа от 5 до 7 тыс. руб. с конфискацией продукции.

Проект федерального закона будет направлен в совет законодателей до рассмотрения его на заседании регионального парламента.

Владимир Зубарев