ГК «НМЖК» планирует увеличить объемы экспорта

В 2018 году объемы экспорта ГК «НМЖК» составили более 300 тысяч тонн. Сегодня в планах компании, являющейся участником национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — увеличение объемов экспорта до одного миллиона тонн к 2024 году.



ГК «НМЖК» начала свою экспортную деятельность более 15 лет назад с поставок подсолнечного масла и потребительской продукции в страны СНГ и Европы. За это время предприятие значительно расширило рынок сбыта продукции: на данный момент НМЖК поставляет подсолнечное масло, лузгу, шрот, маргариновую и майонезную продукцию в 18 стран мира. Важным шагом к увеличению объемов экспорта стал запуск Сорочинского маслоэкстракционного завода в Оренбургской области: вместе с Сорочинским элеватором, входящим в состав ГК «НМЖК», они составили современный высокотехнологичный комплекс, позволивший значительно повысить объемы переработки подсолнечника.

На сегодняшний день экспорт является одним из приоритетных направлений деятельности НМЖК, компания стремится к тому, чтобы в будущем увеличить его объемы с 300 тысяч тонн до 1 миллиона тонн в год. Большой шаг на пути к этому НМЖК сделал уже в этом году, первым в России организовав прямую загрузку танкеров дедвейтом свыше 30 тысяч тонн подсолнечным маслом в порту Новороссийск. НМЖК стабильно входит в ТОП — 10 экспортеров подсолнечного масла в России и является ведущим экспортером подсолнечного масла в Черноморском регионе. НМЖК является одним из крупнейших российских поставщиков подсолнечного масла в Китай, где российское масло ценится как натуральный и высококачественный продукт. В планах компании на ближайшее время — расширение рынка сбыта и развития экспорта на динамично развивающиеся рынки Китая, Индии, Ближнего Востока и Средней Азии.

В ноябре 2019 года ГК «НМЖК» стала лауреатом Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса». Награды победителям вручили Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов РФ А.Г. Силуанов и Генеральный директор АО «Российский экспортный центр» А.А. Слепнев. Всего в конкурсе приняли участие более 1 600 компаний.