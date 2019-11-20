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Фото: Андрей Абрамов

Дольщиков жилых комплексов в Новинках не пригласили на митинг за проведение референдума

Они не видели решения властей о согласовании этой акции.

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Дольщиков жилых комплексов «Новинки Smart City» и «Окский берег» не звали на митинг за проведение референдума о присоединении сельсовета к Нижнему Новгороду, и они не планируют там быть.


Дольщиков жилых комплексов «Новинки Smart City» и «Окский берег» не звали на митинг за проведение референдума о присоединении сельсовета к Нижнему Новгороду, и они не планируют там быть. Об этом «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщил представитель инициативной группы дольщиков Андрей Белов. По его словам, дольщики не видели решения о согласовании времени и места проведения митинга. Он также подчеркнул, что решения властей, о которых стало известно за последние дни, свидетельствуют, что жители Новинок не проиграют от присоединения к городу, а наоборот, выиграют.

Ранее руководитель инициативной группы жителей Новинок, выступающих против присоединения поселка к областному центру, Рустам Жалялотдинов сообщил «ЪFM НН», что митинг в поддержку референдума согласован администрацией Богородского района и состоится 27 ноября в 18 часов у дома культуры.

Окончательное решение о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду примет Законодательное собрание Нижегородской области на заседании, которое пройдет на следующий день после митинга 28 ноября.

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