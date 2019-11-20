«Клиенты получат новый опыт»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о люксовом торговом центре.

Управляющий партнер самого успешного люксового торгового центра в США Bal Harbor Shops в Майами-Бич Мэттью Уитман Лазенби — представитель уже третьего поколения семьи в независимом бизнесе с момента открытия молла. Про люксовый ритейл он знает все, ведь Уитманы были в авангарде многих современных тенденций: «Мы всегда концентрировались на том, чтобы предложить покупателю необычный опыт. Мне удивительно, что вся индустрия задумалась об этом только пять-шесть лет назад, все вдруг опомнились: боже, надо же работать над впечатлением! Мне кажется, задумались поздновато. Еще мой прадедушка, основывая молл, хотел предложить покупателю необычный опыт — шоппинг в саду, в котором можно гулять по аллеям и заходить в магазины и рестораны. Сейчас важно устраивать необычные мероприятия для клиентов. Мы их в прошлом году сделали больше, чем два года назад, в этом — еще больше, и будем продолжать увеличивать их количество».

Даже когда в молле задумали крупную реновацию, которая удвоит его площади к 2024 году, думали, прежде всего, о том, чтобы уже существующие клиенты получили новый опыт, а не чтобы привлечь еще людей. Постоянные клиенты — это и местная публика, и приезжие. Последних — порядка 80%, что очень много по американским меркам, но к ним относят и тех, у кого в Майами есть недвижимость, но они не проживают там постоянно, а прилетают на пару месяцев в году.

Идут они в Bal Harbor Shops за люксом, но что это такое в представлении современного клиента? «Я думаю, представление о том, что такое роскошь, с годами меняется, но не по некоему вектору, а циклично. Современным клиентам важно наследие марки, что делает ее люксовой и эксклюзивной. Конечно, люксовым шоппинг делает атмосфера. Она создает эмоциональные связи. Бренды строят настоящие храмы».