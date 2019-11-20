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Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

«Природа, история, переплетение культур»

Петр Воронков — об Омане

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Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает об одной из самых безопасных стран для туризма.


Султанат Оман сегодня! Страна, которая считается одной из самых безопасных для туризма. Именно здесь когда-то правила царица Савская и отсюда в свои путешествия отправлялся Синбад-мореход . Страна богатая, но в отличии от соседних Эмиратов, не пытающаяся удивить мир всем самым-самым. Наверное, в этом и есть ее прелесть. Я имею в виду восточную аутентичность при достаточно высоком уровне жизни, когда современные торговые центры соседствуют с традиционными базарами, где можно купить сладости, благовония, специи, медную посуду, поторговаться от души и отметить в тени удачную сделку чашечкой вкуснейшего местного кофе.

В горах Омана есть рощи тамариска, смоковницы, платана, дуба, водопады, реки. На северном и южном побережьях — пальмовые рощи. Есть и саванны и пустыня, и древние города с массой достопримечательностей, и, конечно, пляжи с бархатным песком и мягким шелестом волн. Оман известен своими укрепленными фортами — их более 500. Форты Джалали и Мирани, находятся прямо в столице страны Маскате. А Бахла у подножия гор Ахдар входит в список ЮНЕСКО из-за протяженности крепостных стен — более 11 км. Здесь есть национальные парки с редкими животными. В песках Вахиба можно увидеть одни из самых высоких дюн на планете. Природа, история, переплетение культур Персии, Африки, Индии. В общем, в Омане есть и чем впечатлиться, и где отдохнуть от эмоций — массажи, спа-салоны в отелях любой звездности. Все на ваш вкус и кошелек. Ах, да, еще дайвинг с огромными черепахами и кухня с акульим мясом. Но это отдельные истории. Как-нибудь в следующий раз.

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