Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о персональной экспозиции Ростана Тавасиева.

В Музее ДПИ на Делегатской открыта выставка «Послание на шелке». Персональная экспозиция Ростана Сосланбековича Тавасиева (1938-2006). Вышло так, что сейчас в сегменте современного искусства больше известен его сын Ростан Ростанович — интереснейший художник, использующий в своих инсталляциях в качестве фирменного знака мягкие игрушки. А в 70-90-х в декоративно-прикладном искусстве было знаменито имя отца Ростана-старшего. Он обращался к разным видам искусства: графике, живописи, ДП, однако в большей степени его увлекал художественный текстиль.

Куратор выставки Кирилл Гаврилин называет Тавасиева «блестящим рисовальщиком, безупречным колористом, декоратором и мыслителем»: «Он очень много работал для советской художественной промышленности на фабрике “Художественная роспись”, где делали ацетатные платки для массового производства — это, например, “Золотое кольцо”, “Фонари Ленинграда”, а также платки к крупным международным событиям, которые носили, я бы даже сказал, политический характер — Чемпионат мира по хоккею 1973 года. Уходя от расхожих пропагандистских схем, он давал невероятно эффектные модернистские решения цветовых композиций, отсылая нас к искусству русского авангарда и современному европейскому модернизму».

В выставленных работах — платках, панно на древнерусские темы, пейзажные и те, которые можно назвать пропагандистскими — хоккей, БАМ, заводы — видно удивительное владение рисунком и свобода колористических решений. Специалисты отмечают схожесть решений платка-каре, ставшего вдруг актуальным в 1960-е годы с подачи некоторых известных фирм и пластических особенностей платков Тавасиева, часто выезжавших из СССР на всевозможные международные ярмарки и выставки.

Наследие Тавасиева оказалось весьма актуальным в наши дни. Известная московская текстильная дизайн-студия Radical Chic не только собирает и хранит нарисованные им вручную кальки, но и актуализирует наследие мастера в собственных шелковых каре и поше. Используя идея Тавасиева, молодые дизайнеры создают такие изделия, как «Сокровища Фаберже», «Корабли Петербурга», «Московский Кремль».