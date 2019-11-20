На Кубани за 10 месяцев выдано 23,4 млрд рублей автомобильных кредитов

С января по ноябрь текущего года в Краснодарском крае было выдано автомобильных кредитов на общую сумму 23,5 млрд руб. Это на 20,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По показателю величины суммы выданных автокредитов Краснодарский край занимает пятую строчку рейтинга российских регионов, после Москвы (68,3 млрд руб., рост 16,8%), Московской области (45,2 млрд руб., рост — 20,2%), Санкт-Петербурга (44,3 млрд руб., рост - 15,2%) и Татарстана (25,4 млрд руб., рост — 12,5%). В целом по России за десять месяцев этого годы было выдано автокредитов на новые и подержанные автомобили на общую сумму 598,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, объем выданных автокредитов вырос на 18,4% (было - 505,5 млрд руб.).

Генеральный директор НБКИ Александр Викулин считает, что помимо удорожания за текущие месяцы этого года приобретаемых в кредитимпортных автомобилей, росту объемов автокредитования способствовала реализация государственных программ льготного автокредитования, которые оказывают существенную поддержку всему автопрому. «При этом стоит отметить, что качество автокредитов находится на стабильном уровне – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», - заключил эксперт.

Дмитрий Михеенко