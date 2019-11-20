Зарубежные СМИ: Какие показания об импичменте Дональда Трампа изменил Курт Волкер?

Президент США Дональд Трамп воспринял избрание Владимира Зеленского главой Украины с глубоким скепсисом. По крайней мере, об этом заявил бывший спецпредставитель на Украине Курт Волкер. Он дал показания в Конгрессе США в рамках процесса импичмента. По словам Волкера, глава Белого дома получал негативную информацию о Зеленском от своего адвоката Руди Джулиани. А сам бывший спецпред и другие чиновники долго убеждали президента, что украинский лидер отличается от других местных политиков. Что еще сказал Волкер в Конгрессе? И какая последовала реакция? Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Коммерсантъ FM”.

Как сообщает CNN, Курт Волкер — ключевой свидетель по Ukrainegate. Он был одним из тех, с кем Трамп обсуждал украинский вопрос, и кто напрямую работал с адвокатом президента Руди Джулиани. Республиканцы воспользовались его предыдущими показаниями, когда Волкер говорил об отсутствии доказательств сделки между Украиной и США. 19 ноября он заявил, что с тех пор появилось много новой информации. Господин Волкер сказал, что многому научился за время процесса импичмента. Но о договоренностях обеспечить Украине безопасность в обмен на расследование о Джо Байдене не знал. На бывшего спецпредставителя США на Украине рассчитывают демократы, которые ведут процесс импичмента против Трампа. Именно он предоставил комиссии текстовые сообщения беседы с американскими дипломатами, Джулиани и украинскими партнерами.

Как пишет The Washington Post, судя по сообщениям, Трамп пытался оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского. Демократы надеялись, что Волкер внесет ясность и поделится деталями. Но тот лишь заявил, что никто никогда не говорил ему ни о каких связях с украинцами. Волкера называют одним из «трех амигос», которые вмешивались в дела Украины, и которым Трамп поручил вынудить Зеленского провести расследование о Джо Байдене. Бывший спецпред заявил, что для него это оскорбительно.

CBS News отмечает, что Волкер высказался в защиту Байдена. Бывший спецпред назвал его «честным человеком» и отверг все обвинения в его сторону. Волкер никогда не связывал работу Байдена вице-президентом США и деятельность его сына Хантера в совете директоров украинской компании Burisma.

Из девятистраничного доклада Курта Волкера следует, что он сознательно никогда не участвовал в попытках убедить Украину провести расследование против Байдена, пишет Time. Как отмечает журнал, в Белом доме заявили, что из слушаний не узнали ничего нового. По словам пресс-секретаря администрации Стефани Гришам, Дональд Трамп не совершал никаких преступлений.